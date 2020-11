Hace apenas unas horas, el francés Romain Grosjean protagonizaba uno de los momentos de la temporada de Fórmula 1 en la primera vuelta del Gran Premio de Bahréin. Apenas varios segundos después de comenzar la carrera, el vehículo del piloto francés se chocaba contra otro monoplaza entre la curva tres y cuatro y acababa impactando violentamente contra las barreras tras perder el control de su Haas.

En cuanto se chocó contra el muro, el coche se partió en dos y quedó envuelto en llamas. Un fuerte impacto del que, sin embargo, consiguió salir ileso con tan solo unas quemaduras en manos y tobillos. A pesar de ello, y para tenerle monitorizado en todo momento, el equipo decidió trasladarlo a la clínica del circuito de Sakhir para, posteriormente, enviarlo al hospital del ejército. Varias horas más tarde, y después de que el equipo haya confirmado que no corre ningún peligro, el piloto ha querido compartir un vídeo en sus redes sociales para agradecer el cariño de sus seguidores.

Grosjean alaba la eficacia del halo: "Sin él, no estaría hablando hoy aquí"

Un vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram, donde el piloto francés aparece tumbado sobre una cama con los dedos completamente vendados tras las quemaduras sufridas como consecuencia del accidente. Sin embargo, y a pesar del espeluznante impacto contra el muro, el piloto reconoce que está "más o menos bien". Aunque haya sufrido quemaduras en sus dedos, el piloto reconoce que todo podría haber sido peor si no hubiera sido por el halo.

A pesar de que él se opuso a este sistema de seguridad diseñado para proteger la cabina del piloto de golpes de objetos contundentes externos, lo cierto es que le ha salvado. Así lo ha dado a conocer en su vídeo, en el que reconoce que, de no haber sido por él, podría no estar grabando dicho vídeo: "Hace unos años no estaba a favor del halo, pero creo que es algo muy bueno que tenemos en la Fórmula 1. Sin él, no estaría hoy hablando aquí".

"Espero que pueda escribiros pronto para contaros cómo me va"

Después de agradecer la existencia de este sistema de seguridad, implementado en 2018 para salvar a los pilotos de cualquier impacto en la cabeza, el francés también ha querido dar las gracias al personal médico que le ha asistido tanto en la pista como en el hospital. Por lo tanto, y a pesar del violento impacto contra el muro, el francés ha comenzado su recuperación y espera estar listo cuanto antes: "Espero que pueda escribiros pronto para contaros cómo me va".

En definitiva, y a pesar de que su llegada a los monoplazas generara cierta polémica entre algunos pilotos como es el caso de Romain Grosjean puesto que restaba cierta visibilidad al piloto, el halo ha terminado resultando fundamental para evitar desgracias todavía mayores.