¿Qué hay detrás de la foto viral de las últimas semanas?

Aunque cueste creer, este futbolista fuera de forma pertenece a un club con historia como el Rayo Vallecano de Madrid. La imagen es del primer partido de la historia del Rayo Vallecano C y se trata del ucraniano Dmitri Koltsov, que es el preparador físico del novedoso segundo filial franjirrojo y ha jugado minutos en los primeros partidos en Tercera Regional -la novena categoría del fútbol español- por la falta de efectivos del equipo vallecano. También es trabajador de la academia de fútbol GENOVA International School of Football.

“No le puedo ni ver”, es lo que dice una fuente consultada por la Cadena SER que trabaja en una academia internacional de fútbol y conoce bien cómo funciona esta empresa. Según contó hace unos días El Confidencial, GENOVA cobra a jóvenes jugadores para entrar en la academia prometiendo un futuro en el mundo del fútbol que al final queda en nada. “Lo que ellos hacen es estropear el trabajo que hacemos los demás. Han estafado a mucha gente”, insiste la mencionada fuente al ser preguntada por el funcionamiento de esta empresa.

La de Morris

El dueño de esta academia es Morris Pagniello, actual presidente del Racing de Murcia, que ha tanteado a Samuel Eto’o y otros exfutbolistas para jugar su partido de Copa del Rey ante el Levante, llegando a fichar al ex de Manchester City Lescott. Morris estuvo implicado en la presunto intento de amaño del playoff de ascenso a Segunda de 2018, caso que se archivó en 2019 por falta de pruebas. En el mundo de las academias internacionales de fútbol hay una frase más o menos recurrente que es “No me hagas la de Morris”, traducido por la citada fuente como “No me estafes”.

Y es que GENOVA lleva varios años patrocinando a distintos clubes a cambio de meter a sus jugadores de algún modo en esos equipos, según ha podido confirmar la Cadena SER. Por ejemplo se anunció en la equipación del filial del Leganés hace unos años, su nombre está en la actual equipación del Rayo Femenino, hubo carteles promocionales en Butarque o en el Coliseum Alfonso Pérez, aparecieron en la camiseta del San Lorenzo de Almagro argentino o, hablando de argentinos, llegó a patrocinar la Bota de Oro que recibió Leo Messi hace 1 año. Siguiendo por las promesas que no se cumplen, con algunos clubes o academias prometía unos ingresos que luego, supuestamente, nunca llegaban.

Messi posa con su sexta Bota de Oro con Morris Pagniello / MIGUEL RUIZ (Marca) (MIGUEL RUIZ (Marca))

Aunque, eso sí, preguntado el Rayo Vallecano por la situación, aclaran que el patrocinio de GENOVA y la aparición del Rayo Vallecano C son cosas independientes. Por un lado, la publicidad ayuda a la subsistencia del Rayo Femenino y, por otro lado, con el Rayo C se aumentan las fichas del Rayo B y se dan los primeros pasos del área internacional del club franjirrojo. Además, se preguntan por qué todo lo malo de GENOVA se ha hecho público justo esta temporada y afirman que, obviamente, si Morris ha cometido algún delito, que pague por ello.

Y en ese Rayo C está el protagonista de la fotografía, Dimitri Koltsov. Hasta el año pasado estaba en el cuerpo técnico del Leganés C, club que se ha desligado por completo de GENOVA según ha confirmado el equipo pepinero a la Cadena SER. Dimitri ha llegado a jugar algunos minutos en esta temporada, pero, en principio, pertenece al cuerpo técnico que lidera Antonio Amaya, condenado este año por la Audiencia Provincial de Navarra por el Caso Osasuna, la primera condena por corrupción deportiva en España. Un Rayo Vallecano C que, por ahora, juega con la equipación Kelme de la temporada 19/20, y no con la equipación de marca Umbro que los vallecanos visten esta campaña.

Mirando lo deportivo, el Rayo Vallecano C es actualmente sexto en el grupo 8 de la Tercera Regional, después de haber perdido su primer partido 5-2 ante el Polígono H San Blas B y haber ganado con el mismo resultado ante el Deportivo LFC B. El objetivo del equipo, si perdura este filial en el tiempo, es ir ascendiendo una categoría por año, según indica su entrenador Antonio Amaya a la web Unión Rayo.