El ministro de Cultura británico pide a Netflix que avise que 'The Crown' es ficción

¿Es la serie The Crown ficción o realidad? ¿Tiene la pregunta sentido? Por mucho que nos empeñemos nadie puede confundir a la actriz Olivia Colman con Isabel II, aunque algún despistado quizás tarde en darse cuenta que Josh O'Connor no es el verdadero heredero al trono de Inglaterra en su ya lejanísima juventud. ¿Hay confusión? El ministro británico de cultura así lo cree. Por eso Oliver Dowden ha pedido a los creadores de la serie 'The Crown' que adviertan al público en cada capítulo, que el show es ficción. "Me temo que una generación de espectadores que no vivió estos acontecimientos puede confundir la ficción con los hechos", ha declarado Dowden al 'Mail on Sunday'. "Es una obra maravillosa de ficción, pero como otras producciones televisivas, Netflix debería dejar muy claro desde el principio, que sólo es eso y nada más". Su creador, Peter Morgan, ya ha aclarado que se trata de "un acto de imaginación creativa".

Desde que se estrenó la última entrega de 'The Crown' ha habido protestas por el trato poco deferente con la familia real británica. Esta cuarta temporada muestra la crisis del matrimonio de Carlos y Diana y se ha acusado a los creadores de la serie de cargar las tintas contra el príncipe de Gales e inclinar la balanza en favor de la inocente y virginal princesa, abandonada a su suerte en palacio. Se les reprocha dar una visión muy negativa, incluso cruel, de cada uno de los Windsor. Se pone como ejemplo una escena en la que antes de un viaje de Diana a Nueva York, en una reunión, el secretario privado del príncipe Carlos pregunta si la princesa está mentalmente equilibrada para hacer ese viaje. El antiguo jefe de prensa del Palacio de Buckingham, Dickie Arbiter, asegura dolido que esa reunión nunca existió. También se ha criticado la forma en que actúan Carlos y Camila Parker Bowles, absolutos villanos, con el príncipe entrando cínicamente en matrimonio, para consumar su misión de procrear un heredero al trono, sin importarle sacrificar a una novia casi adolescente. Clarence House ha tenido que cerrar la cuenta en twiter de la duquesa de Cornualles debido a los ataques que estaba recibiendo después de se estrenara la serie.

El ministro no es ni mucho menos el único poniendo reparos. En una entrevista en la cadena de televisión ITV, Charles Spencer, el hermano de Diana, se quejó de que la historia en 'The Crown' se está tomando "como si fuera el evangelio". "Creo que será enormemente beneficioso si al comienzo de cada episodio hubiera un mensaje que dijera: Está historia no es verdadera, pero está basada en algunos acontecimientos reales". Otros acusan al drama en Netflix de tomarse demasiadas libertades y abusar de la fórmula: "basada en hechos reales". Se ha llegado a sugerir que haría falta algún acuerdo o regulación para limitar la manga ancha de este tipo de creaciones, que se han comparado a 'fake news'.

Detrás de la polémica está también el impacto enorme de esta serie, tan bien hecha, tan cuidada, más verosímil aún al mezclar drama y ficción con imágenes documentales reales, y con un alcance global extraordinario. Se ha publicado que durante la primera semana vieron 'The Crown' 29 millones de personas. Una serie de esa calidad se seguirá viendo a lo largo de los años, como si fuera el gran documento, el verdadero relato del reinado de Isabel II.