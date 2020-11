¿Debería hacer una cuarentena preventiva antes de Navidad? Estas son las recomendaciones de Margarita del Val

Durante las próximas semanas, y después de muchos meses separadas, las familias volverán a reunirse por Navidad. Lo harán entre importantes restricciones para evitar la propagación de la COVID-19, una enfermedad que ha contagiado a 1.628.208 personas en nuestro país y acabado con la vida de 44.668. Entre ellas algunas como la limitación de personas que se pueden reunir bajo el mismo techo o un toque de queda a partir de las 01:00 horas.

¿Deberíamos hacer una cuarentena preventiva antes de reunirnos con nuestros familiares? Hace apenas unas semanas, los virólogos alemanes recomendaban a sus vecinos y vecinas evitar el contacto con terceras personas durante los días previos a la Navidad para prevenir un posible contagio y evitar un brote en la cena navideña. Un debate que se ha trasladado a España, donde cada vez son más las personas que valoran esta opción ante la llegada de estas fechas tan señaladas.

"Hay que insistir en que, nos reunamos como nos reunamos, debemos saber qué tenemos en nuestra familia"

Con el objetivo de conocer el punto de vista de los expertos, el equipo de Liarla Pardo ha contactado con la viróloga e inmunóloga del CSIC, Margarita del Val. En primer lugar, la periodista Cristina Pardo le ha preguntado a la viróloga sobre el plan que ofrece el Gobierno para hacer frente a la COVID-19. Después de que la presentadora le recordara algunas de las medidas, la inmunóloga del CSIC no entraba en valoraciones y recordaba que deben tomarse medidas realistas y que la gente vaya a cumplir.

Por esa misma razón, la viróloga incide en la necesidad de analizar a cada uno de los familiares con los que nos vamos a sentar en Navidades para evitar riesgos: "Si conocemos cómo funciona el virus, hay que insistir en que, nos reunamos como nos reunamos, sepamos qué tenemos en nuestra familia. Tenemos que saber cuántos vulnerables hay y a quién podemos contagiar en caso de que, sin saberlo, estemos contagiados.

Los consejos de Margarita del Val de cara a las Navidades: ¿Debemos hacer cuarentena preventiva?

La viróloga ha recordado que 9 de cada 10 personas que ha contraído el virus no sabe dónde lo ha podido coger. No obstante, Margarita del Val lo tiene claro: "Uno de los sitios de donde le viene a la gente que no lo sabe es de respirar el aire que se queda suspendido en los aerosoles, en el aire, durante bastante tiempo, en sitios mal ventilados". Por todo ello, la experta del CSIC llama a celebrar las Navidades al aire libre o ventilar bien las viviendas durante las tradicionales cenas para que fluya el aire.

¿Y qué hay sobre las cuarentenas preventivas? Margarita del Val reconoce que, efectivamente, son una opción: "Es estar diez días sin estar en contacto con nadie". Según explica la viróloga, el virus tarda hasta diez días en dar la cara y se podrá mostrar antes o después dependiendo de la dosis que haya entrado en el cuerpo de esa persona o de las defensas que tenga: "Hay personas que a lo mejor se han contagiado con una alta dosis de virus sin saberlo y el día 2 ya dan la PCR positiva. También hay personas que tienen más defensas y a lo mejor dan negativo hasta el día 8 o 9. Por lo tanto, y si uno se queda 10 días separado de cualquier persona, sí que podrá ver a sus familiares". Por lo tanto, Margarita del Val reconoce que es una opción para hacer frente a la propagación de la COVID-19.