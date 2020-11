Bronca del juez Guevara a los abogados: "No quiero protagonismo, me lo tomo en serio"

El juez de la Audiencia Nacional Félix Alfonso Guevara, que preside el juicio por los atentados de 2017 en Barcelona y Cambrils, ha cortado de raíz este lunes las preguntas sobre la vida personal de Driss Oukabir, uno de los acusados para quien la Fiscalía pide 36 años de prisión. "Yo no quiero protagonismo, me ha tocado esto, punto, pero yo me lo tomo en serio", ha dicho tajante.

El choque ha llegado cuando el abogado defensor de Driss Oukabir ha empezado a preguntar a varios testigos por el estilo de vida de este acusado. Desde el principio del juicio uno de sus objetivos ha sido demostrar al tribunal que Oukabir a diferencia de su hermano pequeño Moussa o el resto de la célula terrorista, no profesaba la religión de manera intensa y que incluso, como dijo él mismo, "mi vida consistía en salir de fiesta, era consumidor de droga".

La paciencia de Félix Alfonso Guevara se ha agotado cuando el letrado ha preguntado a un testigo, amigo de Oukabir, si éste era infiel a su pareja. "Es para determinar el tipo de vida que tenía", ha defendido el letrado antes de recibir la reprimenda del juez. "A ver si vamos a crear un problema en la pareja", ha dicho primero el magistrado entre risas de los presentes para después asegurar que "con todo lo importante que es esto, que nos estemos centrando en su consumía o no consumía, y si decía una palabra estando de juerga, de verdad, ¿de verdad se lo están tomando en serio? Yo estoy dudando".

Guevara ha pedido a los representantes de las partes que no lleven por ahí sus interrogatorios, acusándoles incluso de buscar protagonismo en estas sesiones. "Si vienen aquí a exponerse, a tener protagonismo, yo no quiero protagonismo, me ha tocado esto, punto, pero yo me lo tomo en serio".

La relación entre el presidente del tribunal y los representates de acusaciones y defensas se ha suavizado notablemente en las últimas semanas. Después de enfrentamientos intensos en las primeras sesiones de juicio, el magistrado enterró el hacha de guerra dejando unos caramelos en las mesas de los abogados al principio de la sesión y desde entonces no se han producido enfrentamientos verbales de esa magnitud.

"Con mantilla española"

En este mismo contexto el magistrado ha cortado al abogado defensor de Oukabir cuando ha intentado que un testigo les contara si el acusado tenía o no tenía un perro. "El islam prohíbe tener animales", ha justificado el letrado, a lo que ha contestado el juez. "Insisto en lo que dije el primer día. Una cosa es el islam y otra cosa es lo que estamos juzgando, no confundamos", ha dicho.

El juez ha instado a no abundar en la forma en la que los acusados profesaban su religión. "El velo, y tal. Se puede hacer tanto una cosa con mantilla española y yendo a misa todos los días y el jueves santo con mantilla y traje. Hay que separar las dos cosas", ha instado.