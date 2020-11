El cura Silverio Nieto inteta desvincularse de su conocimiento de la 'Kitchen' y la Fiscalía le cuestiona

El juez Manuel García-Castellón, que investiga la presunta operación de espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha tomado declaración esta mañana como testigo al cura, confesor y amigo personal del exministro Jorge Fernández Díaz, así como de su exnúmero dos, Francisco Martínez, y el comisario —también imputado— Enrique García Castaño.

Su relación era tan estrecha que incluso hizo de intermediario entre los implicados cuando comenzó la investigación judicial. Silverio llegó a recibir mensajes por WhatsApp del ex número dos de Interior, Francisco Martínez, detallando cómo había llevado ante notario los mensajes cruzados con Fernández Díaz sobre el supuesto operativo pagado con fondos reservados. En su declaración, que ha tenido lugar por videoconferencia, el sacerdote ha intentado desvincularse de cualquier conocimiento del operativo. El fiscal, Miguel Serrano, en el transcurso del interrogatorio, le ha interrumpido para advertirle: "lo que está diciendo no se ajusta a la realidad", le ha dicho.

Según estas fuentes, presentes en la declaración virtual, la Fiscalía ha interrumpido a Silverio Nieto ya que hay numerosas pruebas en el sumario que señalan la estrecha relación que tenía con Francisco Martínez y el excomisario García Castaño, así como del conocimiento que el cura confesor de Fernández Díaz tenía de los mensajes cruzados tanto con García Castaño, como con Francisco Martínez y por tanto, su conocimiento de la causa 'Kitchen' era mayor del que ha intentado manifestar hoy, ha insistido el fiscal.

Sí recibió los mensajes de Martínez

Ante las evidencias recogidas en la instrucción, Silverio ha reconocido que recibió varios mensajes del ex número dos de Interior. Según el religioso, no les dio importancia y entendió que se lo envió como "desahogo, pero no le dio mayor importancia".

En uno de los mensajes, Martínez advirtió a Silverio Nieto "Según me dice mi abogado, además de cuestiones formales, la defensa mañana exige entregar en el juzgado las actas notariales en las que constan los mensajes recibidos a los largo de 2013 y 2014 con instrucciones muy claras y explícitas sobre los 'supuestos operativos policiales' de los que trata todo esto (cuya legalidad siempre me pareció clarísima) y que necesariamente conllevarán la citación de Jorge - en referencia a Fernández Díaz - y probablemente Rajoy. Desde luego nada más lejos de mi intención".



Relación "espiritual"

En cuanto a s