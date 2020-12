El trágico momento que cambió la vida de Joel Embiid y el motivo por el que su hijo se llama Arthur

Joel Embiid es conocido en el mundo de la NBA por su carácter desenfadado y por estar haciendo casi siempre bromas en las redes sociales. No obstante, Embiid, antes de debutar en 2016, pasó un auténtico calvario.

Poco antes del draft de 2014, el pívot africano sufre una lesión en el hueso navicular de su pie derecho que semanas después confirmaría su baja para toda la temporada. Al año siguiente, Embiid recaería de su lesión y se perdería otro año completo más.

No obstante, lo peor no fueron esas dos lesiones. Ni de lejos. Lo peor llegó el 16 de octubre de 2014. Aquel jueves, Embiid estaba en el sofá de su casa, abatido por no poder comenzar la temporada junto a sus compañeros.

Es entonces cuando suena el teléfono. El camerunés lo ignora, no quiere saber nada de nadie. Pero insisten una y otra vez, hasta cuatro veces. Decide por fin descolgar. Era su agente, Arn Tellem, el cual le informa de la peor noticia que ha recibido Embiid en su vida.

En su Yaoundé natal un camión había perdido el control junto a una escuela y se había estrellado contra la misma con la horrible fortuna de que por el camino había atropellado a su hermano Arthur de 13 años de edad y éste había fallecido.

Joel no puede creer la noticia y sufre un ataque de nervios. Enseguida se presentan en su casa Sam Hinkie, Brett Brown y Luc Mbah a Moute para tratar de tranquilizarle. Estos se ponen en contacto con su hermana Laurence, la cual estaba también en Estados Unidos y vuela a Philadelphia. Ambos, una vez reunidos, se pasan horas y horas abrazados y llorando en el suelo.

"Aquello me traumatizó para siempre. Desde entonces cada vez que suena mi teléfono varias veces me cuesta soportarlo", declaró Embiid en una entrevista años después. El jugador de los Sixers no veía a su hermano en 4 años y no podía dejar de pensar en que no podría verle más.

Por ese motivo decidió ponerle Arthur de nombre a su hijo nacido el pasado 25 de septiembre. Porque Joel Embiid vive el día a día y aparenta disfrutar, ser feliz y no mirar atrás. Pero le es absolutamente imposible no vivir sin el trágico recuerdo de lo sucedido aquel 16 de octubre.