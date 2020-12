"Me atormenta": Miriam Blasco explica su voto contra el matrimonio entre personas del mismo sexo

La votación sobre la ley que aprobó por primera vez en España los matrimonios entre personas del mismo sexo fue uno de los momentos más difíciles en la vida de Miriam Blasco.

La judoka fue la primera mujer española en lograr una medalla en unos Juegos Olímpicos. Lo consiguió en Barcelona 92, en una final en la que se enfrentó a la británica Nicola Fairbrother, con la que años después se casó.

Blasco es protagonista este lunes del programa 'Los Otros', de #Vamos (Movistar +), en el que relata cómo vivió su voto negativo a la ley que regulaba los matrimonios entre personas del mismo sexo cuando era senadora del Partido Popular.

"Los porqués son muchos, pero es una decisión que hoy todavía me atormenta. Podría explicarlo, pero sería como excusarme, Fue una decisión muy complicada, pero lo que más tranquilidad me dio fue que Nicola comprendió esa decisión. Ya lo he dicho, todavía queda el dolor", asegura en el avance del programa.

Miriam Blasco y Nicola Fairbrother se casaron en 2105, diez años después de la aprobación de la norma en el Congreso de los Diputados. Lo explicó dos años después en una entrevista en la que contaba que ambas mantenían una relación desde hacía más de dos décadas. "No hay mucha excusa... Hoy todavía me atormenta, pero la tranquilidad de que lo comprendiera Ni me hizo sentirme más tranquila, perdonada", insiste la judoka en el documental.