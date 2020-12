Hace algo más de dos décadas, concretamente en 1997, la compañía telefónica Airtel lanzaba una campaña navideña que se quedaría para siempre en el imaginario colectivo de la sociedad española junto a otros personajes navideños como el Calvo de la Lotería. Un anuncio, que se repitió hasta la saciedad, en el que un niño conocido como Edu tiraba de agenda para desearle la navidad a todos los contactos de la familia: "Hola, soy Edu, ¡Feliz Navidad!".

Todo ello para anunciar que eliminaban tanto el coste de las nuevas altas en la compañía como el de las cuotas para los próximos meses. De hecho, y con el objetivo de cautivar al público más indeciso, la compañía daba a conocer que regalarían las llamadas telefónicas durante los tres primeros meses después de darse de alta a todas aquellas personas que se decantaran por Airtel. A pesar de que el mensaje se diluyó con el tiempo, así como con la compañía telefónica que posteriormente pasaría a ser Vodafone, el protagonista del anuncio no.

El retorno de Enrique Espinosa: así ha cambiado su vida

Tanto es así que, a día de hoy, seguimos acordándonos de él. Hace ya varios años, concretamente en 2017, el protagonista del spot, Enrique Espinosa, volvía a ser noticia al rememorar su mítico anuncio en un comunicado en el que hablaba sobre su nuevo proyecto. Tras alejarse del mundo de la interpretación y reconvertirse en un emprendedor especializado en desarrollo web y marketing digital y alejado del mundo de la interpretación, Espinosa explicaba que el anuncio le brindó la oportunidad de aparecer en los programas de máxima audiencia y disfrutar de un gran éxito a pesar de que fuera efímero.

Pero no todo fue un camino de rosas. Un año más tarde, el joven explicaba en Sálvame que durante aquella época sufrió bullying por parte de sus compañeros de clase: "Fue difícil de gestionar, no estaba preparado, los niños de mi edad me insultaban y llegaban al contacto físico". Por esa misma razón, y para evitar que otras personas pasaran por una situación semejante, Espinosa aprovechó la entrevista para concienciar sobre el peligro de hacerse famoso a una temprana edad y la importancia de inculcar el respeto entre los más pequeños.

"¿Volverías a grabar el anuncio?"

Tras una serie de apariciones esporádicas en un anuncio navideño de Volkswagen y en el programa de Cuatro El concurso del año, el ahora director ejecutivo de la empresa de marketing AgenciaNinja ha reaparecido en el programa Planta Baixa de TV3 para hablar sobre su mítico anuncio y sobre el acoso que recibió durante los años posteriores. Después de hablar sobre cómo es su vida ahora que tiene 30 años, le preguntaron si volvería a rodar el anuncio.

"Si em pregunteu si tornaria a fer l'anunci, sí, el tornaria a fer, però ho gestionaria tot diferent."





Y, a pesar de lo que sufrió en el colegio, el protagonista de la historia ha asegurado que sí. No obstante, Enrique Espinosa ha asegurado que lo gestionaría de otra manera para evitar que se repitieran ciertos patrones.