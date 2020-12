La penúltima exposición (no autorizada) de Banksy para hacer caja

Niña con globo, Nola o niña con paraguas, Cristo con bolsas de la compra, las omnipresentes ratas, los protagonistas de Pulp Fiction con plátanos en la mano en vez de pistolas o Love is in the air, ese manifestante que tira flores en vez de piedras. Son algunas de las más icónicas entre las más de 70 obras de Banksy que acoge la exposición The street is a canvas (La calle es un lienzo, en español), que el Círculo de Bellas Artes (CBA) de Madrid inaugura este jueves y que podrá verse hasta mayo de 2021.

'Love is in the air'. Banksy / Marta Fernández Jara (Europa Press)

Todas las obras, 18 de ellas únicas -no existen más copias-, pertenecen a coleccionistas privados, muchas de ellas a la galería Lilley Fine Art/Contemporary Art Trader Gallery. Y, como siempre, la exposición se celebra sin autorización del artista. La única vez que Banksy autorizó una muestra sobre su obra fue en 2009, en colaboración con el Museo de Bristol, su ciudad natal, y cobró por ello un caché simbólico de una libra. "Esta es la primera exposición que hago en la que el dinero de los contribuyentes se utiliza para colgar mis fotografías en lugar de despegarlas de las paredes", declaró entonces.

El valor de la colección supera los 10 millones de libras y la obra más cara, Fallen angel, que aún no ha llegado a Madrid, tiene un valor estimado en tres millones. Se trata de una de la intervenciones del grafitero en un muro, en el que se puede ver a un ángel sentado, fumando y con una botella de alcohol junto a sus pies. La obra pertenece a un coleccionista pero, ¿cómo demostrar que es de su propiedad si el artista realizó esa obra en el espacio público? Es una de las preguntas que surge cada vez que se organizan exposiciones con obra de Banksy. Pero no es la única. ¿Cómo defender, desde el sistema y el mercado del arte, que su obra sigue siendo subversiva cuando está completamente fagocitada por ellos? ¿Qué lleva a una institución como el Círculo de Bellas Artes a programar un blockbuster de este tipo?

Un hombre contempla una de las obras que forma parte de la exposición ‘Banksy. The Street is a Canvas’ en el Círculo de Bellas Artes en Madrid / Marta Fernández Jara (Europa Press)

The street is a canvas está organizada por la empresa Sold Out, la misma que diseñó y produjo otra exposición de Banksy en 2018, en Ifema, Madrid, con el título Banksy. Genius or vandal? y en La Térmica de Málaga con el título de Banksy. The Art of Protest, en 2019. Las últimas exposiciones organizadas por esta empresa han sido en torno a Juego de Tronos, Pink Floyd y Harry Potter. La muestra del Círculo de Bellas Artes incorpora una tienda de merchandising en su entrada, en la que se pueden adquirir sudaderas y tazas de desayuno, piezas que tampoco están autorizadas por el artista y, según el organizador de la exposición, Rafael Jiménez, “tampoco están registradas en términos de identidad de marca. Son objetos que se pueden comprar en internet. Nosotros solo hemos producido la imagen de la exposición”.

Valerio Rocco, director del Círculo de Bellas Artes, justifica así que la institución apueste por una exposición tan comercial como esta y solo dos años después de que Madrid haya acogido una muy similar, organizada por la misma empresa: "Banksy es uno de los autores más influyentes y mas conocidos por el público, pero nos interesa como institución porque permite desarrollar una reflexión más amplia y más compleja sobre las contradicciones internas de su obra y de determinados fenómenos del arte contemporáneo". Rocco añade que la obra del de Bristol nos permite reflexionar también "sobre el papel del arte callejero como movimiento de protesta, las paradojas a las que da lugar el hecho de que este arte se convierta muchas veces en un fenómeno de mercado y sobre el potencial político, crítico y transformador del arte".

'Laugh now' / Banksy

En opinión de Rocco, Banksy ataca "los fundamentos mismos de la sociedad capitalista, los discursos hegemónicos, las religiones, las guerras, las crisis migratorias, el papel del consumismo o el arte político mismo". La exposición, según el director del CBA, "responde a los intereses intelectuales de la institución, al mismo tiempo que atrae a un cierto tipo de público y a unos ciertos números que, en la situación actual y siendo francos, vienen muy bien"

Desde Sold Out explican que la nueva tesis sobre la obra de Banksy se basa en mostrar "cómo su trabajo ha pasado de la calle al mundo de las galerías y el arte formal y cómo lo que eran intervenciones artísticas, happenings y performances, se han convertido en objeto de culto". O sea, de la calle a los museos y a las subastas. Pero eso ya lo sabíamos hace tiempo. También Banksy.

Durante la presentación a la prensa, en el turno de preguntas, la historiadora del arte Esther Fernández Castelo, estudiosa de street art y el grafiti, ha reprochado al Círculo de Bellas Artes que pervierta el sentido del trabajo de Banksy, "cuando él deja la obra en la calle gratis", cobrando una entrada por una exposición que el artista no autoriza". "El comercio que ha fagocitado a Banksy es este, a puerta cerrada, es la gente que hace la reventa de la obra y moralmente es absolutamente vergonzoso". "La protesta es legítima", contestaba Rocco, que explicaba que "moralmente" asume la decisión de llevar a cabo esta exposición y, "si hubiera algún tipo de reclamación por los derechos, las atenderemos"

El Círculo de Bellas Artes permitirá la entrada de 60 personas cada media hora, unas mil personas al día, según la organización, con un precio de 15 euros, la entrada de adultos y de 8 euros para niños.