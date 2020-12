La irrupción del neerlandés Royston Drenthe en la élite del fútbol fue temprana. Con apenas 20 años, el lateral despuntó en la Primera División de su país en las filas del Feyenoord, para a la postre dar el salto a otros grandes vestuarios como los de Real Madrid o Everton. Allí reunió la mayor parte de su fortuna, la cual parece haber desaparecido en menos de una década.

Tras analizar su caso, el Tribunal de Breda decidió declarar al jugador en quiebra este martes. Drenthe, sin embargo, ha querido mostrarse tranquilo en el medio Voetbalzone, donde apuntó directamente a su abogado como el máximo responsable del malentendido por no haberse presentado a la audiencia al encontrarse de vacaciones.

"No me asusto tan fácilmente por ciertas cosas. No conozco los entresijos y no sé exactamente qué está pasando, pero si es lo que creo que es, no es tan importante", manifestó el futbolista a la prensa neerlandesa, además de mostrarse cansado por estar, según él, "siempre bajo lupa".

Sus despilfarros en Madrid

En Países Bajos son conocidos los derroches de Drenthe. Sus compatriotas cuentan las escasas fiestas que se ha perdido a pesar de su carrera como deportista profesional, entre ellas las que suponían constantes idas y venidas de Madrid a Rotterdam en viajes privados en su etapa como merengue. De aquel entonces, el lateral desvela la escasa conciencia que tenía de sus cuentas: "Solo sabía que iba a ganar 1'8 millones de euros en mi primera temporada, nada más".

Royston Drenthe en su etapa en el Real Madrid / Getty Images

Muy atrás han quedado los años de Royston Drenthe en el fútbol de las estrellas. A sus 33 años, forma parte de la plantilla del Kozakken Boys de la Tercera División neerlandesa. Su contrato, por consiguiente, también se ha reducido considerablemente empujándolo a llevar una nueva vida que a partir de ahora estará bajo control de un gestor.