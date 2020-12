Luis Enrique Martínez, seleccionador español, analizó a Italia, rival de la selección española en semifinales de la Liga Europa, de la que dijo que "está en un periodo de cambio" y "deseando a recuperar el nivel" que tuvo.

"Italia está en un periodo de cambio después del disgusto de no poder llegar a la fase final del último Mundial. Tiene jugadores jóvenes, con perfil ofensivo manteniendo su fuerza defensiva", analizó en rueda de prensa.

Luis Enrique defendió la competición de la Liga de Naciones, al evitar amistosos intrascendentes de las selecciones, y mostró ilusión por conquistar el título. "Queda lejos, pero no hay otras fechas y tenemos muchas ganas de levantar un título. Hay que recuperar competiciones que no se han podido celebrar. Sería maravilloso ganarla. Siempre he sido favorable a esta competición porque evita partidos amistosos que pocas veces aportan cosas interesantes. Me parece un gran acierto y como seleccionador estoy encantado de poder participar en ella".

Los favoritos

Y no situó a España entre las favoritas, apuntando a la otra semifinal que disputan Bélgica y Francia, a las selecciones que mejor momento protagonizan. "La mejor selección ahora mismo es Bélgica y la segunda Francia, como indica el ránking FIFA. Italia se puede parecer a nosotros porque está deseando recuperar el nivel que ha tenido, pero veo por delante a las otras dos selecciones. Será bonito intentar llegar a la final para ver si podemos dar una alegría a España", opinó.

Gabriel Paulista e Isco

El seleccionador abrió las puertas de la selección española a Gabriel Paulista, central brasileño del Valencia que jurará la constitución los próximos días y que ha asegurado que desea disputar la próxima Eurocopa con España.

"No he hablado con él, sé por los medios que está a punto de jurar la constitución. Cuando lo haga es una muy buena noticia para mí. Cuantos más jugadores puedan vestir la camiseta de la selección con gran nivel, fantástico. Como seleccionador, encantado", manifestó Luis Enrique.

Pese a tener pocos minutos en el Real Madrid, Luis Enrique no descartó a Isco. "Su rendimiento está ahí, cada uno lo puede valorar. Yo me centro en controlar los jugadores que consideramos más aptos para poder jugar con la selección e Isco es uno de ellos", señaló.

Tras las últimas suplencias de David de Gea y las titularidades de Unai Simón, el seleccionador reconoció que no ha hablado con el portero madrileño: "No he hablado con David, lo que me preocupa es la actitud de los tres porteros en cada concentración y ha sido intachable. El resto ya lo saben gestionar ellos".