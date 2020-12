El organizador de la orgía gay que ha hecho dimitir a un diputado homófobo dice que "había muchos políticos"

Salen a luz nuevos detalles sobre el eurodiputado húngaro pillado en una orgía gay en Bruselas. El político conservador Josef Szajer dimitió ayer de su cargo en el Partido Conservador de Hungría después del escándalo suscitado en su país.

David Manzheley, el joven de 29 años que organizó el encuentro, ha asegurado que no conocía el nombre del europarlamentario, pero sí que era un político. Ha añadido, de hecho, que había muchos más políticos en la fiesta, y que a veces pueden llegar a congregar a un centenar de participantes.

"Siempre invito a mis fiestas a algunos amigos, que luego traen a otros y nos lo pasamos bien juntos. Hablamos un poco, bebemos algo, como en un café. La única diferencia es que mientras tanto también tenemos sexo unos con otros. No veo nada de malo en ello", ha declarado al diario Het Laatste Nieuws.

Casado y con una hija, Szajer fue detenido el viernes pasado junto a otras 20 personas por saltarse el confinamiento. En su país es conocido por sus ataques al colectivo LGTBI, así que la doble moral le ha estallado en la cara y hasta el presidente húngaro Viktor Orban ha calificado el episodio de indefendible.

El hasta ahora diputado aseguró que no había consumido drogas y que incluso se ofreció a que se le hiciera un test instantáneo: "Según la Policía encontraron una pastilla de éxtasis, pero no es mía y no sé quién o cómo fue colocada".

"Les pido que evalúen este paso en falso teniendo en cuenta mis 30 años de trabajo duro y dedicado. El tropiezo fue estrictamente personal y soy el único responsable por ello", ha insistido, pidiendo que no se le achaque a su país ni a su partido.