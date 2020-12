"Estuve fastidiado con clínica de pericarditis": el caso de un médico que se reinfectó de COVID a los 2 meses

Hasta el momento solo se conocían 27 casos en el mundo de pacientes que se contagiaron COVID-19 y a los meses de estar recuperados volvieron a padecer la enfermedad. Aún está difuso si se trata de una reinfección o reactivación del virus, pero lo que señalan los científicos es que no influye que ya se haya superado una vez la enfermedad para volverla a experimentar con síntomas e incluso más agudos.

El médico de Urgencias del Hospital Clínico de Salamanca, Agustín Gómez, es uno de esos casos que después de superar el coronavirus volvió a contagiarse. "Los compañeros de Medicina Preventiva opinan que no puede ser una reinfección en tan poco margen de tiempo, pero lo que no es normal es ser asintomático en septiembre, superarlo y sufrir ahora síntomas", señala el facultativo, que pese a no ser normal como indica, es posible.

Agustín Gómez cuenta a La Gaceta de Salamanca que dio positivo en septiembre, aunque pasó la enfermedad de manera asintomática. Dos meses después de haberse curado por completo, vuelve a dar positivo. Y esta vez con síntomas y contagiando a miembros de su familia. "En septiembre me contagié yo y dos de mis cuatro hijos. Curiosamente, los dos que más se parecen a mí, mientras que mi mujer y los otros dos hijos no se infectaron", explica.

"La segunda vez he estado fastidiado"

Hace once días comenzó a sentir los síntomas propios del COVID-19: dolor muscular y fatiga. Sus sospechas se confirmaron con una PCR positiva y un análisis serológico que demostraron que volvía estar infectado, pero además presentaba anticuerpos. "La primera vez fui asintomático y ahora sí he estado fastidiado. He estado varios días sin dormir con clínica de pericarditis, por lo que opté por utilizar anticoagulantes para evitar riesgo de trombos", cuenta.

"No pudo tratarse de un falso positivo la primera vez porque contagié a dos de mis hijos ahora hasta tengo anticuerpos", cuenta, incrédulo a lo que está viviendo. Intentando buscar una explicación a esa posibilidad remota de infectarse dos veces en un periodo tan corto de tiempo, pensó que podía tratarse de otra cepa de coronavirus, pero sus compañeros de Medicina Preventiva aseguraron que no era posible en tan poco margen de tiempo. "Opinan que tiene que ser una reactivación, pero tampoco se puede comprobar porque no se conserva la muestra de mi primera infección para comparar el tipo de cepa", explica Gómez.

Asimismo, explica que fue su mujer la que presentó síntomas primero y por tanto, es probable que la segunda infección se la causara ella. "Le está pasando a más gente dar positivo después de haber dado negativo. En Microbiología están viendo reinfecciones, pero no en tan breve periodo de tiempo. Lo que no conozco es a nadie que tenga tantos síntomas después de dos meses", señala.

"Después de Navidad habrá repunte"

El facultativo asume la situación y espera recuperarse pronto para poder reincorporarse a su puesto de trabajo. Sin embargo, no se muestra muy esperanzador con la evolución de la pandemia después de las Navidades. "Ahora mismo estamos notando que ha bajado bastante el nivel de ingresos, pero tiene pinta de que después de Navidad habrá una subida hacia arriba", vaticina, al tiempo que pone fecha al repunte de casos:

"Será a partir de Reyes, porque las cenas de Navidad y Nochevieja se dejarán notar en Urgencias a partir de 15 días. Cuando vemos algunas imágenes actuales ya pensamos lo que nos puede esperar dentro de poco", opina Gómez.