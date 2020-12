Rafael Amargo: ''He pasado un mal trago, pero voy a demostrar que soy inocente"

El artista Rafael Amargo ha comparecido en una rueda de prensa, tras ser puesto en libertad con cargos acusado de dos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Lo ha hecho sobre el escenario del Teatro de La Latina de Madrid, donde mañana empezará su espectáculo Yerma.

Asegura Amargo que va a seguir sobre los escenarios y que no se ha planteado en estos días detenido, dar marcha atrás. Yerma se iba a estrenar este jueves, pero ha tenido que atrasarse hasta el sábado. Este viernes ha presentado ante los medios de comunicación el espectáculo, un ballet que adapta la obra de Lorca.

"Trabajo con el cuerpo, con el físico, soy un bailarín, y después de haber estado 48 horas tirado en el suelo, quiero estar bien, descansar", decía. "Hoy ensayo y mañana estaré divino. Yo por mí lo hubiera hecho nada más salir, pero por suerte gente con más cabeza me aconsejó que descansara", añadía Amargo.

El artista insiste en que es inocente y está donde debe estar. "Estoy bien, porque estoy donde tengo que estar, en un escenario. Sí, he pasado mal trago, pero con el tiempo se va a demostrar mi inocencia. Estoy bien, con la ayuda de los profesionales, demostrar que soy más que inocente", reconocía el bailarín.

"Si no hay función se devolverá el dinero o se les cambiarán las entradas para otro día", explicaba Amargo sobre los espectadores que ayer jueves se quedaban sin ver el espectáculo. Dice el bailarín que la compañía, el productor y el teatro le han apoyado durante todo este proceso y ha querido agradecerles el apoyo. También ha desmentido que estuviesen todas las entradas vendidas. "Ojalá, pero todavía quedan entradas por vender. Es un teatro grande y con todas las medidas de seguridad no está todo el teatro disponible, pero todavía hay entradas".

Amargo ha dejado las preguntas más técnicas a su abogado, Conde Pumpido. "Las preguntas que no voy a poder responder porque no me va a salir la voz, las contestará mi abogado Conde Pumpido", advertía al inicio de la rueda de prensa. Ambos, abogado y cliente, han relatado que han sufrido un trato "poco humano" en los juzgados. "Primero manchan tu imagen y luego... Esto ha pasado con muchas personas", decía el bailarín que ha estado detenido en la Comisaría de Leganitos, en el centro de Madrid.

Flamenco, danza urbana y un protagonista masculino para Yerma, una de las obras clave del poeta y dramaturgo de Granada. "Lo voy a contar. Lorca se basaba en hechos reales para sus protagonistas en sus obras. Es muy autobiográfico lo de la infertilidad de Yerma", decía. "Yo hago ese personaje en toda la gira, aquí en Madrid he sido más cauto, es un personaje que lo han hecho las grandes de la escena, nunca lo había hecho un hombre. También un hombre puede sufrir por no poder llevar en su vientre su hijo. Es un tema que habla de igualdad, he querido buscar el lenguaje poético. Pienso que Lorca habla como si fuera él mismo, de algo que a él le falta para darle a sus parejas, que son de su mismo sexo", explicaba.

La investigación lleva abierta ocho meses. "Si hay tantísimos meses es porque no encuentran nada". La jueza ha impuesto como medidas cautelares a los cuatro detenidos la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir los días 1 y 15 de cada mes al juzgado.