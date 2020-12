El mensaje del JEMAD a los exmilitares: "No pueden arrogarse un derecho de representatividad que no poseen"

Coincidiendo con el día de la Constitución, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el General del Aire, Miguel Ángel Villarroya, ha vuelto a recordar a los militares lo que ya hizo la ministra de Defensa el pasado martes en el Congreso de los Diputados: la obligación de ser neutrales políticamente y de ser fieles a la Constitución.

El comunicado titulado Al servicio de todos los españoles y de la Constitución llega por el aniversario de la Constitución y su eje principal resalta la neutralidad política que tienen que tener los militares. “Una de las consecuencias de ese compromiso es la neutralidad política de nuestras FAS. La condición de militar trae consigo la limitación de ciertos derechos fundamentales como son la participación en manifestaciones o actividades de tipo político, sindical o reivindicativo, la afiliación o colaboración en organizaciones políticas o sindicales o la expresión pública de opiniones sobre ellas (Artículos 180, 181 y 182 de las Reales Ordenanzas de las FFAA). Esto es así, precisamente, porque las FAS están al servicio de todos los españoles, sin importar dónde han nacido o lo que piensan”.

El jefe de los ejércitos se refiere en este comunicado al centenar de militares retirados cuyos chats y mensajes están ya en mano de la Fiscalía por si su contenido fuesen constitutivos de delito. El General del Aire Villarroya subraya que “no pueden arrogarse un derecho de representatividad que no poseen”.

“Estos días hemos sido testigos de algunos comunicados de personal en situación de retiro que, al haber perdido la condición de militar, no tienen limitados ya esos derechos. Las opiniones de estas personas no pueden considerarse representativas del colectivo del que formaban parte con anterioridad sino que deben verse como opiniones de ciudadanos particulares, por otra parte, con todo derecho a expresar lo que consideren, pero no arrogándose un derecho de representatividad que no poseen, que daña la imagen de las FAS y que sólo confunde a la opinión pública.

El comunicado recoge además a lo largo del texto el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa de los españoles y de la Constitución. “Las FAS de nuestros días no miran al pasado, nos encontramos en un constante proceso de adaptación de estructuras y capacidades al continuo cambio en el que los riesgos y amenazas se desarrollan de forma global. Nuestra tarea es proteger a los españoles para que puedan llevar a cabo sus aspiraciones en paz y con seguridad. Siempre mirando al futuro. Siempre al servicio de todos los españoles y de la Constitución”, asegura el JEMAD.