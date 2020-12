La vacuna de Moderna genera más anticuerpos contra la COVID que las personas infectadas

La vacuna de Moderna, que es una de las más avanzadas en la lucha para frenar el coronavirus y cuenta con un 94% de eficacia, ha mostrado una inmunidad frente al COVID mayor que la de una infección real. Según una investigación del Instituto de Alergias y Enfermedades de EEUU —publicada en 'The New England Journal of Medicine'—, un grupo de 34 participantes, entre los que se encuentran jóvenes, adultos y ancianos, han dado una respuesta inmunitaria desde el inicio del ensayo clínico.

Según estos resultados, los anticuerpos que produce la vacuna de Moderna en el cuerpo humano "permanecieron elevados en todos los participantes tres meses después de la dosis de refuerzo de la vacuna", lo que significa que la vacuna cuenta con un potencial duradero para la inmunidad ante el coronavirus. Además, los participantes del ensayo no han sufrido efectos secundarios después de dos meses desde su administración. Asimismo, todos los vacunados (cuatro meses después de las primera inyección) presentaban anticuerpos más altos que aquellas personas que habían sufrido una infección del virus SARS-CoV-2.

La vacuna de Moderna, que en una situación de COVID grave tiene una eficacia del 100% se encuentra en la última fase del ensayo y su aprobación en la UE se espera para el 12 de enero. En un artículo de 'El País', la inmunóloga de la Universidad de Vigo, África González, ha asegurado que "un problema es que aún no se conoce qué nivel de anticuerpos tiene que tener una persona para saber si está protegida frente a la infección por el SARS-CoV-2". "Dadas las escasas reinfecciones que se observan en el mundo, y que su nivel de inmunidad alcanzado tras la primera exposición ha sido suficiente, los datos indican que los vacunados estarían más protegidos que los que tuvieron la infección natural", ha añadido.

En este sentido, Carmen Cámara, secretaria de la Sociedad Española de Inmunología (SEI) ha explicado que "la conclusión más potente es que la capacidad neutralizante en estos pacientes que han recibido las dos dosis de vacuna a los cuatro meses es superior en todos los grupos de edad que la de 41 personas convalecientes de COVID a los 34 días".

Este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó que el acceso a la vacuna contra COVID-19 será "plenamente equitativo" en toda España para el conjunto de la población "se viva donde se viva", a través de los 13.000 centros de salud que existen en nuestro país. Sánchez ha asegurado que todo el Gobierno está trabajando "a pleno rendimiento" para que las vacunas estén disponibles "cuanto antes" en España una vez sean aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés). "Si puede ser en diciembre, en diciembre, si no en enero. Pero cuanto antes", ha manifestado, a lo que ha añadido que "quizá a finales" de 2021 se cuente con una vacuna "española". Al igual que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado la previsión del Ejecutivo es que "en mayo o junio" haya "entre 15 y 20 millones de españoles vacunados".