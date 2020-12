La Comisión Europea y Reino Unido retomarán las negociaciones del Brexit para llegar a un acuerdo de comercio

El primer ministro británico, Boris Johnson, se reunirá este sábado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para intentar salir de un estancamiento en las negociaciones para evitar un final caótico del Brexit. La Comisión Europea ha pedido tranquilidad después de que se interrumpieran las conversaciones ante la "falta de avances" por "diferencias significativas".

El Reino Unido abandonó la Unión Europea el 1 de enero de 2020, pero aún quedan cuestiones por cerrar como el comercio, los viajes y los negocios, que se han mantenido sin cambios durante el el periodo de transición que finaliza el 31 de diciembre. El tiempo apremia, pues si para el día 11 de diciembre no hay acuerdo, Europa tendrá que hacer público su plan para una salida abrupta.

Si las dos partes no logran llegar a un acuerdo, el Brexit concluirá justo cuando Gran Bretaña y Europa lidian con el enorme costo económico de la pandemia de COVID-19. Los negociadores británicos y de la UE detuvieron las conversaciones comerciales el viernes para llamar a sus líderes y tratar de reducir las brechas y obtener un acuerdo, logrando salvar las divergencias de ambas partes.

Las conversaciones entre Johnson y Von der Leyen podrían proporcionar el ímpetu político para acercar a las partes a tender puentes tras sortear las diferencias sustanciales, o resaltar cómo las "líneas rojas" en ambas partes significan que el acuerdo sigue estando fuera del alcance.

"Mantenemos la calma, como siempre, y si todavía hay un camino, lo verán", dijo el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, a las emisoras en Londres cuando partió hacia Bruselas. Se esperaba que Johnson hablara con la contraparte de Barnier en el Reino Unido, David Frost y otros funcionarios el sábado por la mañana, antes de la llamada Von der Leyen.

La pesca es cuestión clave

La pausa en las conversaciones del viernes fue el último giro en meses de negociaciones que apenas se han movido en la más espinosa cuestión de la pesca, asegurando garantías de competencia leal y las formas de resolver las futuras disputas.

Fuentes de ambos lados dijeron que Francia exige un acuerdo sobre los derechos de pesca en aguas británicas que siguen siendo clave. Sin embargo, un diplomático de la UE dijo que el presidente francés Emmanuel Macron no fue el único con reservas, y varios de los estados miembros también habían expresado su preocupación sobre hasta qué punto Barnier se había movido sobre cuestiones de competencia, conocidas como el campo de juego nivelado.

"No es sólo Macron", dijo el diplomático. Gran Bretaña dice que la UE debe respetar su soberanía porque el resultado del referéndum del Brexit de 2016 fue un voto para "recuperar el control", pero la UE dice que la proximidad de Gran Bretaña al bloque no significa que no pueda ofrecer el acuerdo de libre comercio "al estilo de Canadá" que Johnson estaba buscando.

Ninguna de las partes se ha alejado todavía de las conversaciones, lo que sugiere todavía tienen alguna esperanza de asegurar un acuerdo de gobierno de casi un billón de dólares del comercio anual para evitar un final desordenado de más de 40 años de pertenencia británica al club europeo.

Si no hay acuerdo, habrá nuevas tarifas

En ausencia de un acuerdo comercial en los términos de la Organización Mundial del Comercio, conducirá a nuevas tarifas y aumentos de precios potencialmente significativos para algunos bienes.

Una salida sin acuerdo es el escenario de pesadilla para las empresas e inversores, que dicen que arruinaría las fronteras, asustarían mercados y sembraría el caos a través de cadenas de suministro que se extienden a Europa y más allá.