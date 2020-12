Iglesias abre la puerta a que Unidas Podemos, ERC y Bildu participen en la renovación del CGPJ

El líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que el bloqueo que impone el PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le sitúa "fuera de la democracia" y "no deja otra salida" que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para "garantizar este mandato constitucional". Así lo ha detallado este sábado al participar en el Consejo Confederal de Unidas Podemos junto al ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la candidata de los 'comuns' a las próximas elecciones catalanas, Jéssica Albiach.

En su intervención, Iglesias ha tenido una mención al papel de la oposición durante el primer año de andadura del Gobierno de coalición, en especial a la estrategia del bloque de la derecha, que a su juicio no tiene "ningún proyecto de país y que tienen muy difícil volver a gobernar en España". Y todo ello en gran medida porque las derechas "han perdido la posibilidad de dialogar y llegar a acuerdos" con fuerzas políticas moderadas "no españolistas y que siempre fueron claves para la gobernabilidad del Estado". "Va a ser el propio planteamiento que hacen las derechas de un Estado centralista que expulse de su seno a millones de ciudadanos el que las va a mantener fuera del Gobierno", ha enfatizado el líder de Podemos para ahondar en que esa posición lanza el mensaje de que el "Estado no es de todos, que el estado es suyo".

En consecuencia, ese mensaje denota que fuerzas políticas que representan a millones de personas como Unidas Podemos, ERC o EH Bildu "no tienen derecho" a participar, por ejemplo, en la renovación del CGPJ "básicamente por rojos, por catalanes o por vascos". "Y claro que Unidas Podemos, o que ERC o EH Bildu tienen que participar en esa renovación con el mismo derecho que cualquier fuerza política. Hay que decir a los señores de las derechas, operen en el ámbito político, en el mediático o en cualquier otro, que El Estado, es de todos", ha apostillado.

En consecuencia, ha diagnosticado que las derechas no hacen "ninguna propuesta" y se dedican "impotentes y ridículos ruido de sables, o ruido de tertulia" frente a una mayoría plural, que se ha expresado esta semana con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que prefigura "un proyecto de país, una España más democrática, más fraterna, y más federal".

Perseverancia para afianzar una mayoría de izquierda

Frente a ello, el vicepresidente segundo ha puesto en valor "el orgullo" de los Presupuestos "más progresistas en muchas décadas", gracias a la "perseverancia" de haber apostado desde Unidas Podemos y el Gobierno por construir "una mayoría progresista y plurinacional", que está llamada en ser de "legislatura y dirección del Estado". La clave para "garantizar" políticas de izquierdas y "encarnar una visión más sensata, más plural y más inclusiva de la patria", ha sido, en su opinión, "la resistencia y la perseverancia" frente al "inmenso desgaste" al que se les ha sometido en las "tribunasdel poder mediático", que exigían "una y otra vez" entregar sus votos a la "geometría variable" que implicaba "hacer políticas de derechas con los votos de izquierdas".

De hecho, ha recordado que han tenido que "pasar cinco años, varias repeticiones electorales, escisiones en Podemos y múltiples intentos de obligar a nuestro espacio político a avalar un bloque de gobernabilidad" del "gran centro neoliberal", con Ciudadanos. Y es que ello garantizaba que España cambiara "lo menos posible". Por tanto, ha agradecido a todos los agentes que confluyen Unidas Podemos para lograr hacer efectiva "la mayoría progresista y plurinacional que se viene expresando desde las elecciones de diciembre de 2015".