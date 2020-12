La viróloga Margarita del Val revela cuándo aparecerán los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID

La viróloga Margarita del Val, una de las científicas más prestigiosas del CSIC, ha garantizado que las vacunas que se suministren a la población para combatir el COVID-19 serán seguras, aunque duda de la efectividad. "La efectividad es lo que estará más en el aire, no la seguridad", señaló en una entrevista en Espejo Público.

La experta subrayó que "las vacunas son los medicamentos más seguros", pero lo más preocupante son los efectos secundarios. ¿Y cuándo podrían aparecer? Según Del Val, durante décadas se ha comprobado que, si aparecen, lo hacen a las seis semanas o a los dos meses después de la inyección. Aunque no tienen por qué aparecer efectos graves.

"No hay ningún problema en los efectos secundarios. Lo primero que causan las vacunas es una reacción local en el sitio de la vacunación y eso es una señal de que están entrenando y preparando a nuestro sistema inmunitario", apuntaba, al tiempo que subrayaba que los datos de seguridad van a ser "sólidos" después de haber evaluado los efectos en los voluntarios.

"Hay personas en las que reacciones de una manera más explosiva que en otras"

La viróloga explicó que la fiebre, el malestar general o entumecimiento que mostraron los voluntarios después de inyectarse la dosis no son efectos adversos. "Eso es simplemente que nuestro sistema inmunitario está reaccionando y hay personas en las que reacciona de una manera como más explosiva que en otras. Eso ni siquiera quiere decir que la vacuna sea mejor en unas personas que en otras", aseguró.

Asimismo, insistía en la seguridad de los antígenos. "No tengo ninguna duda. Si lo aprueba la agencia del medicamento, confianza total. Si no son seguras no las va a aprobar. La agencia es totalmente rigurosa y ha contado con el tiempo para comprobarlo", señalaba. Aunque las dudas surgen con la efectividad, pues habrá que esperar un tiempo para evaluar la respuesta inmunológica de cada paciente y cuánto duran los anticuerpos.

Las primeras vacunas en llegar

La carrera por las vacunas se acelera y varios países han comenzado ya la campaña de vacunación contra el coronavirus y están en víspera de hacerlo. El Gobierno de Rusia anunciaba este sábado el inicio de la campaña con el suministro de la vacuna Sptunik V a la población de Moscú.

Por su parte, Reino Unido está a la espera de las primeras dosis de Pfizer y se prevé una vacunación masiva en las próximas semanas. En España habrá que esperar hasta principios de 2021, pues el suministro de vacunas comenzará en enero priorizando los grupos de riesgo y sanitarios.