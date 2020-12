Sancionada una guardia civil por denunciar en público el "acoso" de sus superiores

El Tribunal Militar Central ha confirmado una suspensión de dos meses para una agente de la Guardia Civil de Chipiona (Cádiz) por denunciar en varias entrevistas en medios de comunicación que era víctima de "acoso" por parte de sus superiores. La agente aseguró en varios medios que era víctima de acoso por intentar impedir que se retirase la protección a una víctima de violencia machista: en los últimos años se le han llegado a abrir siete expedientes de los cuales cinco ya han sido archivados por el ministerio que dirige Margarita Robles.

Su caso saltó a los medios de comunicación hace dos años y medio. La agente Luisa María Flores, que para entonces llevaba un año de baja laboral "impuesta" según denuncia su entorno, aseguró en varias entrevistas a distintos medios de comunicación que estaba siendo víctima de acoso y expedientes disciplinarios y bajas impuestas por negarse a rebajar el nivel de protección a una víctima de violencia machista. Por ejemplo en esta entrevista en El Español afirmó estar siendo objeto de una "venganza", en La Voz del Sur que "me están destrozando la vida" y en el programa de Ana Rosa Quintana que "me empezaran unos individuos a amenazar", entre otras intervenciones.

Unas declaraciones que se han traducido en una sanción de dos meses de suspensión por una falta grave de "hacer reclamaciones a través de los medios de comunicación social" del artículo 22 de la ley que regula el régimen disciplinario de la Guardia Civil. La agente, según explican fuentes de su defensa a esta emisora, va a llevar su caso ante la sala de lo militar del Tribunal Supremo reclamando que se levante la sanción: ella ha rechazado hacer cualquier tipo de declaración.

EXPEDIENTES ARCHIVADOS

Cinco de los siete expedientes abiertos a esta agente de Chipiona han sido archivados. El año pasado, por ejemplo, Defensa anuló una sanción que acarreaba la pérdida de destino por no haberse presentado a un reconocimiento médico en Madrid: tenía que cuidar de su madre enferma. Esta sanción fue anulada por la propia ministra Margarita Robles, reprochando el "excesivo rigor de la sanción" impuesta, que el cuerpo no ofreciese ninguna alternativa válida para no dejar sola a su madre enferma y estableciendo que "no se han tomado en consideración las circunstancias familiares, que quedarían enormemente agravadas con la sanción".