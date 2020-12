La estrella del equipo de Solskjaer ha confesado en Manchester United TV lo difícil que fue la vuelta al trabajo después de pasar por la Covid-19. Un duro golpe para Paul Pogba que le costó un extra de esfuerzo a la hora de volver a los entrenamientos para recuperar la forma física que había perdido a causa de la enfermedad.

Pogba aseguró que durante el primer "el primer partido de la temporada, no podía correr", pero aun así "lo estaba intentando". Con ánimo de poder aportar al equipo, el centrocampista habló con el técnico noruego y le dijo: "Voy a comenzar el partido y vemos...". Sin embargo, a pesar de estar con las ganas necesarias, Pogba reconoció que "estaba sin aliento" y le llevó "mucho tiempo volver a estar en forma y volver físicamente bien".

El jugador del Manchester United se contagió de Covid-19 en agosto, lo que le obligó a salir del equipo en Francia y estar en cuarentena. La vuelta de Pogba al terreno de juego fue en la primera jornada de la Premier League con el Manchester United, quienes se enfrentaron al Crystal Palace y perdieron por 1 - 3, en un encuentro en el que Paul Pogba solamente duró 67 minutos en el campo.

En Manchester United TV fue preguntado acerca de cuánto le ha afectado el coronavirus como deportista profesional, a lo que Pogba respondió: "Es extraño, es difícil de explicar porque no lo entenderías. Incluso en el entrenamiento, le diría al preparador físico que me siento extraño. No soy yo. Me canso y me quedo sin aliento muy rápido". Consecuencias de la Covid-19 que aún repercuten en el rendimiento del jugador en el terreno de juego.

Después de haber pasado por una lesión y una enfermedad, Pogba sigue sintiéndose con ganas de dar lo máximo por el equipo: "Yo también estoy encontrando mi ritmo. Me siento mucho mejor hoy, sentí que podía ir de nuevo, controlar el juego, conseguir el balón. Eso es lo que me gusta a mí mismo. Eso es lo que creo que es bueno para el equipo. Soy un jugador de equipo. Mientras el equipo gane, eso es lo más importante, ya sabes. Me encuentro bien y queremos ganar. Por eso vine aquí y por eso quiero tener éxito".