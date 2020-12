Karl-Anthony Towns, una de las grandes figuras de la NBA, ha sido uno de los que más sufrió las consecuencias negativas de la Covid-19 durante los primeros meses de la pandemia global. Ha sido testigo de contagios cercanos, en concreto, el de sus padres. Su padre puso salir adelante tras la enfermedad, pero su madre falleció tras haber estado en coma en el mes de abril.

Aquel fue un momento muy duro en la vida del jugador de baloncesto y él mismo quiso compartir su dolor a través de un mensaje de las pasadas navidades de parte de su madre en las redes sociales: "Parece que cerré los ojos por un momento y de repente había un hombre donde solía haber un niño. Ya no puedo llevarte en mis brazos, pero siempre te llevaré en mi corazón. Eres el regalo más dulce que me ha dado la vida".

Desde la muerte de su madre, Towns no ha levantado cabeza porque ha sido testigo de más muertes de conocidos. Con un profundo dolor lo explicaba así: "He visto muchos ataúdes en los últimos siete u ocho meses, y he visto a mucha gente de mi familia contraer esta enfermedad. Soy el que se sigue preguntando cómo puedo ayudar a que estén sanos y seguros, siento como una responsabilidad personal que mi familia esté bien informada, dar los pasos necesarios para que todos sigan vivos".

Towns está a las puertas de su sexta temporada en la NBA y no oculta que no está pasando por su mejor momento: "No me he sentido bien anímicamente desde que mi madre fue ingresada en el hospital y cada día se hace más y más difícil a medida que voy perdiendo gente y las cosas se siguen sucediendo". Con mucha pena y desánimo en unas declaraciones recogidas en The Athletic, Towns reconoció: "Me gusta jugar al baloncesto porque me encanta que miembros de mi familia vengan a verme hacer algo en lo que soy bueno, en lo que tengo éxito. Siempre me hacía sonreír ver a mi madre en primera fila de los pabellones, pasándoselo bien viéndome jugar".

Con ese recuerdo en su memoria el pívot asumió con tristeza que "ahora va a ser mucho más difícil hacerlo. Me resulta difícil hablar de esto como si fuera una terapia. No creo que esto vaya a ser nunca una terapia para mí. Pero al menos me hace recordar algunos buenos momentos. Supongo que esa es la única terapia que voy a extraer de ello. No creo que me vaya a ayudar emocionalmente ni nada de eso".

Desde el entorno de amistad de Towns, el base D’Angelo Russell, dijo sin dudarlo que este año cree "que vais a ver a un killer… creo que su mentalidad va a cambiar mucho. Va a jugar con una energía distinta y eso va a hacernos las cosas más fáciles a todos los demás". Idea que reafirma lo que el propio Tonws compartió: "Creo que la vida me ha endurecido un poco, sí. Me ha dado una lección de humildad".

Desde su equipo apoyan a Towns en estos momentos tan difíciles. El pívot acompañó a Ricky en la muerte de su madre, quien falleció cuando el español tenía 25 años. Ricky comprende la situación por la que está pasando su compañero, ya que y aseguró que es lógico que "a veces te enfades y te frustres por algo que ni tiene importancia, pero hay algo más allá, más grande. El dolor que pasas, no como jugador sino como hombre, es algo con lo que se puede empatizar, crear una química a partir de ahí, compartir momentos y ayudarnos unos a otros. Tenemos que ser una familia, un equipo tiene que ser como una segunda familia. Y así es como tenemos que sentirlo si realmente queremos ayudarnos los unos a los otros".

"Tengo mucha suerte de tener en el equipo a gente como D’Angelo, él estuvo conmigo y mi madre en muchos de momentos muy importantes de mi vida. Y también de tener al lado a alguien como Ricky. Pasamos ese proceso con su madre y ahora lo vamos a pasar con la mía", recordó Towns.