Cuestionadas elecciones parlamentarias en Venezuela

Son las elecciones mas cuestionadas de los últimos tiempos y una convocatoria que ha desbordado por completo cualquier otra en cuanto a número de aspirantes a diputados, porque el número de escaños en Venezuela, se ha duplicado por arte de las gestiones de Nicolás Maduro para quitarles el poder a los opositores en la Asamblea. La mayoría opositora que controla la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, no pudo aprobar ninguna ley. Primero porque fueron rechazadas por el gobierno que no las sancionaba, y a posteriori porque el ejecutivo declaró nulos todos sus actos tras una sentencia del Supremo que declaró al Parlamento controlado por la oposición, en desacato.

Pero con todo el debate político encendido, a los venezolanos parece preocuparles poco toda esa diatriba política, mas concentrados en sobrevivir a la peor crisis de la última década y que incluye la pandemia vírica, y una pobreza rampante que cada vez afecta a un mayor sector de la población, poco interesada en estas polémicas votaciones organizadas y pergeñadas por el régimen de Maduro. Según Jose María Aznar, el que fuera presidente español, estos comicios son una mascarada a la que la Comunidad Internacional debería reaccionar con contundencia : A mi me gustaria decir que el gobierno de España esta apoyando la libertad y la democracia de los venezolanos, pero desgraciadamente para mí, no puedo decir eso. "El gobierno de España esta formado por personas de PODEMOS, que no solo estan en contra de la democracia en Venezuela, sino que son partidarios del régimen dictatorial de Maduro. Hay miembros del partido socialista en el gobierno que son partidarios de la continuidad de Maduro. Los socios del gobierno de España son Bildu, partido de antiguos terroristas que son claramente partidarios de la continuidad de Maduro. Y Ezquerra Republicana, partido separatista que es claramente pro Maduro. Me gustaría mucho decir eso, y poder ofrecer mas desde el punto de vista de lo significa la posicion política de España, pero como no lo puedo hacer ofrezco desde la mía, mucho más humilde e individual"

CORTE AZNAR

Se han presentado 12.400 aspirantes para 277 escaños. La última vez que hubo elecciones al legislativo había 167 escaños. Ahora hay 107 partidos y/o organizaciones locales, regionales o con representación sectorial.

Con tantos condicionantes, los partidos mas importantes que participan lo hacen obedeciendo las directrices del ejecutivo después de que el Tribunal Supremo de Justicia nombrara sustitutos para los líderes tradicionales, quienes anunciaron que sus partidos no participarían en las elecciones. En representación del chavismo de Maduro está Jorge Rodriguez, una cara conocida para los venezolanos y el hijo del presidente Nicolas Maduro, además de Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del régimen y la esposa de Maduro, Cilia Flores que quieren repetir escaño.

De los opositores light, esta Javier Bertucci y varios diputados sobre los que pesa la acusación de haber recibido dinero del ejecutivo para comprar sus posturas.

No habrá reconocimiento internacional, de organismos que normalmente ratifican la transparencia y la democracia del proceso electoral, ni de la Unión Europa ni de la Organización de estados Americanos.

Una jornada de votación en medio de una pandemia, y que ha habido actos electorales de los partidos afines al chavismo, con centenares de personas, en los que las condiciones biosanitarias, no se han respetado, en un país que asegura tenerlo todo controlado.

Corina Miranda es una política opositora de Venezuela, que lleva años denunciando los atropellos del régimen chavista y quien considera que las labores de mediación y auspicio del diálogo impulsados por gobiernos como el Noruego o el ex presidente socialista español Jose Luis Rodriguez Zapatero, no sirven mas que para legitimar al régimen de Maduro.

Algunos datos para que se hagan una idea, los venezolanos van a votar por vigésimo quinta vez en lo que va de siglo. Al día de hoy el 96% de la población se encuentra en la pobreza, y millones de personas viven con menos de cinco dólares al mes. La inflación acumulada llega a los 1.798% . el bolívar, la moneda nacional sufre devaluaciones casi a diario y el PIB acumula seis años de contracción.

Como detalle especifico de estas elecciones , los indígenas votarán no en las urnas, sino a mano alzada a unos delegados que a posteriori elegirán en su nombre a los diputados que los representen, después de haber pasado cinco años sin representación parlamentaria por una sentencia judicial que les expulsaba del hemiciclo.

El presidente encargado Juan Guaidó ha convocado un día despues de las elecciones, o sea mañana lunes, marchas y concentraciones de protesta para denunciar el fraude de estos comicios y exigir unas elecciones libres y democraticas presidenciales. Hace un llamamiento a todos los venezolanos dentro y fuera del pais.