Las tres actividades en las que mayor riesgo existe de contagiarse de coronavirus, según 700 expertos

Desde el inicio de la pandemia ha estado sobre la mesa el debate sobre los lugares o las situaciones donde mayor riesgo existe para contagiarse por la COVID-19. The New York Times ha hecho una encuesta a 700 epidemiólogos para determinar cuales son las tres actividades más peligrosas y las tres que menos lo son, basándose en las actividades que han restringido de su vida cotidiana desde el comienzo de la crisis sanitaria.

En general, la mayoría de los expertos coinciden en sus respuestas, que están totalmente ligadas a las restricciones que se han implantado en la mayoría de países. Así, las actividades en espacios cerrados y con mucha gente serían las más rechazadas por los expertos sanitarios, mientras que las realizadas al aire libre o el contacto con ciertas superficies serían las menos preocupantes.

Comer en el interior de un restaurante, la más peligrosa

Con la encuesta realizada, el periódico norteamericano ha podido destacar tres actividades que resultan para el conjunto de los epidemiólogos las más peligrosas. La primera, y según el 75% de los expertos, sería comer en el interior de un restaurante. La segunda, por un 43%, asistir a una boda o funeral. Y la tercera, para el 35%, es asistir a un evento deportivo, concierto u obra de teatro.

Por el contrario, las que aparentemente menor riesgo suscitan son, en primer lugar, y coincidiendo en el 75%, recoger correo sin tomar ninguna precaución, seguida de pasear o reunirse al aire libre con amigos, por el 72% de los encuestados. Por último, y para el 46%, sería hacer algún recado como ir a la farmacia o al supermercado.

Además, un alto porcentaje de los encuestados había realizado alguna de estas prácticas en los últimos 30 días. La mayoría habían realizado algún recado como acudir a un comercio o a una farmacia, en menor medida admitían haber abierto su correo sin cuidado y por debajo de este, haber quedado con amigos, aunque al aire libre. Lo que sí que reconocían era que reunirse con desconocidos es la práctica que más habían limitado.

La normalidad después de la vacuna

Respecto a la vuelta a la normalidad después de la vacuna, la mitad de los encuestados aseguraron que no volverían a comportarse como lo hacían antes de la pandemia hasta que el 70% de la población no esté vacunada. Un 30% afirmó que haría algunos cambios cuando se vacunaran y una minoría de los epidemiólogos destacó que a pesar de la efectividad de la vacuna, no sería seguro que los estadounidenses volvieran a recuperar su vida normal hasta verano.

Sin embargo, la mayoría coincide en que, incluso con las vacunas, muchas actividades no podrán reanudarse de manera segura hasta que pase más de un año. Los más pesimistas auguran que algunas no lleguen a reactivarse nunca de la misma manera.