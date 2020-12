Bob Dylan vende toda su obra a Universal

La discografía Universal revienta el mercado de la música al comprar todo el catálogo de Bob Dylan de una sola vez, según cuenta el New York Times. Más de 600 canciones en lo que es la mayor adquisición de derechos de publicación de un artista.

Bob Dylan cobró 100 dólares en su primer contrato discográfico. Fue en 1962. Ahora acaba de vender todas sus composiciones a Universal, por un precio que todavía se desconoce, pero que se cree que estaría por encima de los trescientos millones de dólares. Han pasado 58 años y ahora el Premio Nobel de Literatura cede títulos emblemáticos como Blowin in the wind, The times they are A'Changin, o Like A Rolling stone. El valor de sus más de 600 canciones cultural y económico ha crecido exponencialmente en todo este tiempo.



Es uno de los mayores acuerdos de ventas de la historia de la música. El acuerdo se cerró directamente con Dylan e incluye todas sus composiciones, desde las primeras hasta su último álbum Rough and Rowdy Ways. "No es ningún secreto que el arte de escribir canciones es la clave fundamental de toda buena música, ni es un secreto que Bob es uno de los más grandes", dijo Lucian Grainge, director ejecutivo de Universal Music Group, en un comunicado. Dylan no ha comentado la noticia, según explica el periódico neoyorquino.

El nuevo acuerdo con Universal no incluye ninguna canción que Dylan escriba en el futuro, dejando abierta la posibilidad de que pueda elegir trabajar con otra editorial para ese material. Sí que están canciones que ha firmado con otros artistas, pero de las que Dylan posee los derechos.

Desde que Dylan comenzara en la música hasta ahora ha cambiado el mundo, y sobre todo ha cambiado la industria discográfica… y más que lo hará, después de decisiones como la que se ha producido este lunes. El acuerdo es el último y el más destacado en el bullicioso mercado de catálogos de música de este año, ya que artistas, tanto jóvenes como mayores, han vendido sus canciones, mientras que editores e inversores han recaudado miles de millones de dólares de fuentes públicas y privadas para cerrar esos acuerdos.

El catálogo de Dylan es una de las joyas más importantes del mundo de la música: un tesoro de canciones que remodelaron el folk, el rock y el pop e inspiraron a innumerables artistas.