El Supremo estudia la sentencia de la muerte de Iñigo Cabacas por un pelotazo de goma de la Ertzaintza

El Tribunal Supremo estudia esta semana la sentencia que condenó a un mando de la Ertzaintza por la muerte de Iñigo Cabacas de un pelotazo de goma en 2012. La sala de lo penal se reúne este miércoles para deliberar y fallar sobre los recursos presentados contra la sentencia que impuso dos años de cárcel a uno de los oficiales al mando del dispositivo de seguridad, absolviendo a los otros cinco agentes y mandos de la policía autonómica que se sentaron en el banquillo.

Iñigo Cabacas era seguidor del Athletic de Bilbao y tenía 28 años cuando perdió la vida por un pelotazo de goma de la Ertzaintza el jueves 5 de abril de 2012. Su equipo había vencido al Schalke 04 en San Mamés y varias furgonetas de la Ertzaintza acudieron a los aldeaños del estadio por algunos altercados entre los aficionados. Cabacas recibió un pelotazo de goma en la parte derecha de la cabeza, lo que le provocó la muerte cuatro días después en el Hospital de Basurto.

Tres mandos y tres agentes de la Ertzaintza se sentaron en el banquillo de la Audiencia Provincial en el juicio celebrado hace dos años y uno fue finalmente condenado: el oficial que, según la Justicia, no hizo nada para evitar unas cargas y unos enfrentamientos que fueron injustificados e innecesarios. Fue condenado a dos años de prisión por homicidio por imprudencia grave profesional, además de otros cuatro años de inhabilitación, aunque ya se encuentra jubilado.

La sala segunda estudiará el caso este miércoles con el magistrado Andrés Palomo del Arco como ponente. Encima de la mesa tendrán el recurso de la familia de Cabacas, que desde el principio ha apostado por condenar a los seis agentes y mandos de la policía autonómica, la petición de absolución del agente condenado y con la Fiscalía - que pidió la absolución de todos los agentes en el juicio - limitándose a impugnar ambos recursos.

Los errores de la Ertzaintza

La sentencia que estudiará esta semana el Supremo lanzó duros reproches a la Ertzaintza y la gestión del dispositivo policial destinado a contener los posibles disturbios entre aficionados alemanes y españoles en Bilbao esa noche. "La actuación policial no estaba justificada", dijo la sentencia, "y fue inadecuada por las características del callejón, con reducidas dimensiones y con una sola vía de salida al fondo del callejón, lo que unido a la presencia en el lugar de una aglomeración de personas, dio lugar a una situación de atrapamiento y provocó situaciones de pánico".

Aldekoa en una imagen de archivo / Irekia

Esa mala gestión, dijo la Audiencia Provincial, pudo desembocar en la muerte de Cabacas. "Gran parte de la prueba del juicio puso de manifiesto esta descoordinación y no podemos descartar que la misma tuviera su incidencia en el lamentable suceso", dijo la sala. También apuntó a una "deficiente" investigación policial, con la Ertzaintza investigando a agentes del propio cuerpo, algo que "ha determinado, a juicio de este tribunal, que nuestra convicción no pueda ser completa y que no se hayan conocido elementos esenciales para integrar adecuadamente el relato fáctico". Jorge Aldekoa, responsable de la comisaría en ese momento, dimitió como jefe de la Ertzaintza después de conocerse la sentencia.