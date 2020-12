Zak Brown confiesa la sorpresa de McLaren con Carlos Sainz

Los dos años que Carlos Sainz ha estado en McLaren Racing pueden ser resumidos por muchos como dos podios que, entre otras muchas buenas carreras, le han empujado a su fichaje por Ferrari para la próxima campaña. Sin embargo, detrás de el champán se esconde el trabajo durante estas temporadas en las que McLaren ha salido un poco del pozo y empezado a ver la luz.

Agradecido está Zak Brown, el CEO de la escudería, que en una charla con el Diario AS ha valorado el rendimiento del piloto madrieño durante estos dos años: "Carlos ha hecho un trabajo excelente. Ha estado por encima de nuestras expectativas. Cuando fichas a un piloto de F1, no le fichas si no le consideras un piloto excelente, pero ahora podemos decir que lo hizo incluso mejor de lo que esperábamos".

"Es muy rápido, es un gran jugador de equipo y es un placer trabajar con él en el garaje. Nuestros patrocinadores también están de acuerdo”, ha añadido.

En esta línea, Brown ha agradecido el desempeño de Sainz: "En estos dos años, Carlos ha sido una enorme contribución. También Lando, y mucha otra gente, pero sin duda ha jugado un papel importante y nos quedamos con unos recuerdos preciosos con él".

Un desempeño que va más allá de lo estrictamente profesional. "He desarrollado una gran relación personal con él y con su padre. Sin duda, recordaré con cariño estos años y estoy seguro de que él también lo hará", ha concluido Brown.