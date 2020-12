El cuarto árbitro del PSG - Basaksehir: "Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista"

El veterano jugador del Basaksehir Pierre Webó, viejo conocido de LaLiga, y sus compañeros de equipo entendieron como un comportamiento racista que el cuarto árbitro del PSG - Basaksehir, comenzado este martes, hiciese referencia al delantero como "el negro".

Esta fue la manera en la que el cuarto árbitro indicó al colegiado principal quién era el jugador que había protestado enérgicamente en el banquilo una decisión tomada por ellos.

Ni Webó ni sus compañeros entendieron que el rumano Sebastian Coltescu usase la palabra "negro" para señalar al delantero, razón por la que abandonaron el campo y no volvieron al mismo. Con el apoyo del PSG, decidieron suspender el partido hasta que se cambiase al equipo arbitral. Finalmente el encuentro se reanudará este miércoles a partir de las 18:55 con otros árbitros.

Familiares de Coltescu hacen alusión a una llamada tras el partido en la que este les dijo: "Solo trato de ser bueno. No voy a leer ningún sitio de prensa estos días. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista. Eso espero". Así lo ha recogido el medio rumano Prosport.

El ministro de Deportes rumano pide disculpas

El ministro de Deportes rumano, Ionut Stroe, pidió este miércoles "disculpas en nombre del deporte rumano" en referencia a una expresión racista supuestamente utilizada por el cuarto árbitro de ese país contra el exinternacional camerunés Pierre Achille Webo, miembro del cuerpo técnico del Basaksehir Estambul, que jugaba contra el PSG en París.

"Pido disculpas en nombre del deporte rumano por este incidente desafortunado", ha declarado Stroe. "Condenamos con firmeza cualquier tipo de expresión o declaración que pueda ser considerada racista o discriminatoria", ha dicho también el ministro.