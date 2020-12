"Es perfecto": así ha sido el exótico menú de la victoria de Masterchef Celebrity 5

"Muchas veces me han preguntado qué ha sido de mi vida tras alejarme de la televisión, hoy lo voy a contar a través de un menú". La actriz Raquel Meroño ha llegado a la final de Masterchef Celebrity 5 como una de las aspirantes que más ha evolucionado a lo largo del concurso. Y es que, tal y como recordaba Samantha Vallejo-Nágera, ha pasado de "no saber encender un microondas" a elaborar un menú digno de los mejores restaurantes de cocina creativa.

Así lo ha demostrado en la gran final, en la que se ha impuesto al cómico Florentino Fernández con una obra a la altura de la ocasión. Un menú que invitaba al jurado a conocer la historia de la actriz, quien tomaba la decisión de abandonar el mundo de la televisión tras el nacimiento de sus dos hijas: "Decidí volcarme en ellas, quería que conocieran distintas culturas, así que parte de su infancia la pasamos en la isla de Bali".

Sashimi de atún con gelatina de tomate

Por esa misma razón, Meroño sorprendía al jurado con un entrante cocinado con productos españoles que, a su vez, había sido mezclado con esencias y sabores asiáticos. Un sashimi de atún con gelatina de tomate, bautizado como Aire del Sur, que se llevaba la ovación de los allí presentes: "Tiene una base de gelatina de agua de tomate y su ingrediente principal es el atún de almadraba. El aire también es de tomate y luego va atrezado con el salicornio que le da el puntito mar y las flores que representan la alegría de la gente de esa tierra".

Solomillo de cerdo con esferas de coco

A continuación, la actriz presentaba un solomillo de cerdo con esferas de coco que se convertía en la receta principal de la noche: "Como ingrediente principal he escogido un producto un ingrediente muy nuestro que es el solomillo de cerdo cocinado a baja temperatura. Después le he añadido jengibre, cilantro, lemon grass y curry. A continuación he hecho un jugo para acompañarlo y encima están estas esferas elaboradas con leche de coco y unas hojitas de lima. Un plato, bautizado como Al otro lado de la esfera, que llamaba la atención del chef Joan Roca, que destacaba la dificultad del plato: "Es muy difícil conseguir el equilibrio".

Así ha sido el plato principal de Raquel Meroño. / RTVE

La gran estrella de la noche: así es el volcán de mango con caramelo de cacahuete

Por último, Raquel Meroño ha cerrado su participación en el talent culinario con un plato que, tal y como explicaba Jordi Cruz, podría formar parte de los mejores restaurantes de cocina creativa. Un volcán creado a partir de carbón dulce que, al destrozarlo con un martillo, descubría un secreto de lo más peculiar. Un mango acompañado de polvo de panda, coco, texturas como el cacao y caramelo de cacahuete que sorprendían al jurado y le otorgaban la victoria final.