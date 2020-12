"Piensa antes de preguntar": la tensa discusión entre Capello y Conte tras la eliminación del Inter

El técnico del Inter de Milán, Antonio Conte, se mostraba previsiblemente enfadado tras la eliminación su equipo de la fase de grupos de la Liga de Campeones este miércoles, mientras se quejaba de los árbitros y discutía con el exentrenador Fabio Capello:

"A lo largo de la Liga de Campeones, hemos tenido mala suerte con los árbitros y el VAR", dijo Conte después de que un empate 0-0 en casa ante el Shakhtar Donetsk provocara que su equipo quedara último en el Grupo B.

"Ahora que estamos fuera, siento que tengo que decir esto. Me parece que el Inter no ha sido respetado, si vuelves atrás y miras las situaciones que no han sido revisadas ni evaluadas".

El Inter también empató 0-0 ante el Shakhtar en el grupo, pero en agosto los había vencido por 5-0 en las semifinales de la Europa League de la temporada pasada, algo que Conte no estaba dispuesto a discutir.

"De hecho, abordaron ese partido de una manera diferente. Piensa antes de hacer las preguntas", le dijo a la presentadora que se quedó boquiabierta.

Povero Capello, maltrattato da un allenatore che se la tira in una maniera incredibile. Conte sei vergognoso. #InterShakhtar pic.twitter.com/fVnUP5ug27 — Emanuele Novizio (@EmanueleNovizio) December 9, 2020

Conte aseguró que "no tuvo respuesta" a una sugerencia de Capello, el exentrenador del Milán, Juventus, Real Madrid e Inglaterra. También le dio poca importancia a la sugerencia de Fabio de que el Inter no tenía un plan de respaldo. "Sí, tenemos un Plan B pero no voy a hablar de eso en público porque entonces nuestros oponentes lo sabrán y se volverá inútil", dijo.