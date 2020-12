Velasco Carballo hace balance del VAR y habla de "autocrítica"

Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, declaró este jueves que en este primer tercio de temporada el VAR ha elevado el "índice de acierto un 7,23% hasta situarlo en un 98,48%" y admitió "199 errores" en partidos en este tramo.

Velasco Carballo, en una conferencia de prensa telemática, desgranó detalles de las actuaciones del colectivo arbitral en este primer tramo de temporada, del que dio unas cifras que, a su juicio, les hacen estar "contentos".

"Consideramos que el balance del primer tercio de la temporada es positivo, como así lo muestran los índices de acierto. Ha habido consistencia en la sanción de las manos y menos penaltis indicados por contactos ligeros", dijo el exárbitro español durante su intervención.

"El VAR en España es una herramienta fiable y predecible. Cuando la herramienta interviene, la acción es clara y manifiesta. El árbitro sigue la recomendación del VAR en un 95% de las ocasiones pero nuestra filosofía es que preferimos, en caso de duda, no intervenir, a sabiendas que haya algún error sin subsanar", declaró.

Velasco Carballo destacó que en Primera se llevan realizadas, hasta el momento, 52 intervenciones de VAR, de las cuáles 51 se consideran correctas.

"Buscamos la perfección, y la autocrítica nos hace ver que el VAR, en cuatro ocasiones, debió intervenir y no lo hizo. Ante la duda preferimos no intervenir. Preferimos intervenciones no realizadas a intervenciones indebidas, pero para mejorar esto trabajamos', apuntó.

Para Velasco Carballo, el desempeño en el primer tercio de la temporada el desempeño del VAR y de los árbitros ha estado "a un gran nivel".

"Se han pitado 263 penaltis en este primer tercio de temporada. Solo se ha cometido un error en cuatro de ellos. El VAR ha elevado el índice de acierto un 7,23% hasta situarlo en un 98,48%", confesó.

Aún así, el presidente del Comité Técnico de Árbitros dijo ser "autocrítico" porque el objetivo es que 'el VAR intervenga menos porque eso significará que se reducen los errores de campo'.

"También queremos decir que ha habido errores claros que no ha solucionado el VAR y que el tiempo de actuación aún es elevado. La única manera de mejorar es admitir nuestros errores y así lo mostramos en un ejercicio de transparencia. Hemos cometido 23 errores en penaltis y en total, con tarjetas y fueras de juego, reconocemos 199", admitió.

Por último, Velasco Carballo quiso "destacar el papel de las árbitras españolas en competiciones internacionales". "Especialmente, queremos destacar que Marta Huerta y Guadalupe Porras son candidatas al Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023", concluyó.