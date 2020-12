Pedri: "Hay que mejorar, no buscar excusas"

El jugador del barça Pedri González ha participado en la presentación de la campaña Kic out plastic que pretende unir fútbol y sostenibilidad. En la presentación, en la que también han participado Ferrán Torres, Omar Mascarell e Ivana Andrés, Pedri ha valorado la actualidad azulgrana. "Creo que lo que podemos ofrecer los jóvenes son ganas de mejorar día a día. Lo demostramos cada vez que entramos en el campo. Hay que trabajar para revertir la situación", ha dicho.

"Claro que después del otro día es un duro golpe. No hay que poner excusas, hay que trabajar, mejorar los fallos e intentar hacerlo lo mejor posible en los próximos partidos de ligay en la Champions", ha reivindicado.

Pedri posa con el balón de la Champions / Kic out plastic

También ha comentado la famosa imagen que protagonizó, llegando a un partido de Champions con la ropa en una bolsa de plástico. "Mis padres siempre me han concienciado para reciclar. Llevé la bolsa de plástico al partido de Champions para darle un segundo uso.Si no se puede acabar con el uso de plástico, hay que reutilizarlo. Me hizo gracia la bola que se le dio, no me lo esperaba. Pero ese es el mensaje que quise mandar"