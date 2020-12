Simón alerta de que la vacuna puede no llegar a tiempo de frenar la tercera ola provocada por la navidad

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha comparecido esta tarde en su habitual rueda de prensa de los jueves para analizar la evolución de la pandemia de COVID-19 en España.

"No estamos en una buena situación", ha dicho Simón. "Nos estamos dirigiendo a ese punto, pero aún estamos en una incidencia acumulada de 188 por cada 100.000 habitantes en 14 días y eso significa que cualquier despiste puede acarrear incrementos exponenciales".

Simón también ha destacado que España, en estos momentos, es el país con una menor tasa de incidencia en 14 días dentro de la Unión Europea porque Rusia o Francia están por encima de 200, Reino Unido por encima de 300 e Italia por encima de 400. "Empezamos la segunda ola antes y también la estamos controlando antes, pero será difícil mantener la incidencia baja durante la navidad porque la vacunación aún no se habrá extendido. Otro países, en cambio, quizá puedan solapar sus bajadas con el efecto de la vacunación".

El director del CCAES ha asegurado también que es improbable que la tasa de incidencia en 14 días se sitúe en 20 o 25 casos por cada 100.000 habitantes en enero, cuando se inicie el plan de vacunación en España.

Preguntado por los datos publicados este jueves por el INE, que añade casi 20.000 muertes por COVID-19 (o sospecha de ella) a las ya comunicadas por Sanidad entre enero y mayo, Simón ha asegurado que la información del INE será, probablemente, la más "realista" en lo que se refiere a la mortalidad, pero ha recordado que el estudio de los certificados de defunción llega con meses de retraso.

"Hasta cierto punto lo esperábamos", ha dicho el director del CCAES, sobre los datos publicados por el INE. "Es duro hablar de 3.000 muertes más o menos, pero lo que me congratula es que el sistema de vigilancia fue suficientemente preciso como para que la toma de decisiones no estuviese sesgada".

El papel de las farmacias

"Es posible que las farmacias vendan pruebas de autotest. Es algo legal y no puede impedirse, pero a mí, como a muchos sanitarios, no me hace mucha gracia", ha dicho Simón. "Sobre estas pruebas de autotest, que mayoritariamente son de anticuerpos, varias sociedades ya han expresado sus dudas".

Simón también se ha pronunciado sobre la posibilidad de que se practiquen test de coronavirus en las farmacias y ha señalado que "es probable que vayan personas sintomáticas a hacerse el test", por lo que deberían tener circuitos separados, recordando además que si no se utilizan los equipos adecuadamente y se obtiene algún positivo, debería aplicarse inmediatamente la cuarentena.

Carta en 'The Lancet'

Simón ha explicado también que la carta publicada en The Lancet es una respuesta al editorial publicado anteriormente por esta misma revista: "Nos llamó la atención que una revista científica hiciera un editorial específicamente sobre la situación en un país. No he visto que se haya hecho ahora un sobre Francia, Inglaterra o Italia, cuando ahora mismo está situación incluso peor de lo que llegamos a estar nosotros. Creímos que era bueno mostrar la visión desde el lado de los que están todos los días metidos en el trabajo duro de controlar esta pandemia. Pero nos parece una carta muy correcta y muy educada".

Plan de vacunación

Sobre la recomendación de no vacunar a personas alérgicas, Simón se ha remitido a las futuras recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento. "Hay que ser un poco paciente", ha dicho.

El director del CCAES ha detallado además que, aunque el plan de vacunación aún no se ha cerrado, el reparto de las vacunas entre las CCAA responderá a criterios de proporcionalidad en la población de riesgo de cada territorio.

Test de antígenos

Simón ha explicado también que las recomendaciones técnicas de la Unión Europea no incluyen el uso masivo de los test de antígenos en poblaciones con bajo riesgo de infección, como podrían ser las personas que llegan del extranjero a través de puertos o aeropuertos, añadiendo que hay muchos tipos de test diferentes y que no todos tienen la misma sensibilidad. "Actualmente las pruebas disponibles son útiles en el momento adecuado y en la persona adecuada. Si no pueden dar falsos negativos, por eso hay que ir con cuidado antes de extenderlo de forma masiva".