"Les dije que se dieran una ducha caliente": Mourinho explica el polémico gesto de sus jugadores

El Tottenham de José Mourinho logró este jueves una importante victoria ante el Amberes que le permite terminar en primera posición del grupo J de la UEFA Europa League. El partido de los Spurs estuvo marcado por la actitud de algunos jugadores.

Concretamente, Harry Winks decidió marcharse directamente al vestuario y no quedarse en el banquillo viendo el final del encuentro cuando en la segunda parte fue sustituido por Ndombélé. Algo similar ocurrió con Dele Alli, un hombre con el que no cuenta Mourinho que ayer no tuvo ni un solo minuto y que también se fue unos minutos por el túnel de vestuarios aunque luego regresó para ver el final del partido.

"Le dije a Winks que se fuera [...] Les dije a todos que si no los utilizaba en los cambios se dieran una ducha caliente", aseguró en la rueda de prensa posterior al encuentro. E insistió: "Les dije a los que salieron del terreno de juego que se fueran porque cuando hace frío prefiero que vayan al vestuario y se duchen".

Sin reproches

El portugués asegura que está "contento" con el hecho de que Winks se fuera a la ducha porque fue él quien le pidió "que lo hiciera". Tampoco parece tener problemas con la actitud de Dele Alli: "No huyamos de la realidad. Un jugador en el banquillo que ve que ya se han utilizado los cinco cambios no es un futbolista feliz y yo no espero que lo sea".

El jugador de 24 años apenas ha jugado esta temporada en el equipo de Mourinho y busca una salida para la próxima ventana del mercado de fichajes. Según la prensa birtánica, el PSG está intentando conseguir su cesión.

Victoria y líderes

Los goles del brasileño Carlos Vinicius y del argentino Giovanni Lo Celso proporcionaron la victoria al Tottenham ante el Amberes (2-0), en el duelo directo por el primer puesto del grupo J.

Con ambos clasificados de antemano para los dieciseisavos de final el duelo de Londres establecería el orden definitivo entre el cuarteto. El Tottenham necesitaba el triunfo. Al conjunto belga le era suficiente con el empate. En la segunda mitad se resolvió el encuentro a favor del equipo de Jose Mourinho. Carlos Vinicius, en el 57, abrió el marcador que sentenció Lo Celso en el 71.