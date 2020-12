Nuevo reto de agudeza visual: ¿puedes encontrar al conejo escondido en la imagen?

La comunidad de Reddit nos invita a enfrentarnos a un nuevo reto de agudeza visual. Concretamente la usuaria Elizabeth Austen, quien se estrena en la plataforma con una imagen en la que nos reta a dar con un conejo camuflado en un entorno montañoso. Todo ello gracias a su pelaje y su coloración, que le permiten pasar completamente desapercibido en una fotografía en la que destacan todo tipo de plantas y una colina que esconde una mansión.

Durante estas últimas semanas te hemos mostrado la asombrosa habilidad de algunos animales para mimetizarse con su entorno con distintos objetivos. Desde los leopardos de las nieves hasta otros como los insectos palo, el pez piedra o los gecos de Madagascar. Sin embargo, también te hemos hablado de la habilidad de otros animales para pasar desapercibido en casi cualquier escenario gracias a su habilidad para estar en el sitio y momento adecuado. Desde gatos y perros hasta conejos y ardillas de todo tipo.

¿Puedes encontrar al conejo escondido en la fotografía?

En la fotografía que has visto hace apenas unos segundos puedes ver un terreno montañoso en el que destacan varios arbustos comunes en Estados Unidos y México. También una colina repleta de montañas, una mansión que destaca entre todas ellas y una serie de viviendas más pequeñas que parecen completar una urbanización. Y entre todos estos elementos, un conejo que descansa plácidamente. ¿Has podido dar con él?

Con el objetivo de echarte un cable, y ayudarte a dar con él mucho más rápido, te recomendamos que te fijes en la parte central de fotografía. Concretamente junto a uno de los arbustos, en los que podrás encontrar al animal. ¿Has conseguido dar con él? A continuación te mostramos dónde se encontraba:

El conejo estaba escondido junto a uno de los arbustos. / Reddit

Enfréntate a otro reto: ¿puedes encontrar a la ardilla oculta en esta imagen?

¿Buscas otro reto? En esta ocasión te retamos a encontrar a un perro escondido entre una serie de rocas, un poco de tierra y unos cuantos árboles que dificultan la misión e impiden ver al animal a simple vista. Y es que, a pesar de que pueda ser sencilla por su composición, la fotografía cuenta con varios elementos que pueden distraer la atención. Algo que también sucede en el caso anterior protagonizado por el conejo.

¿Puedes encontrar al perro escondido en la siguiente imagen? / Reddit

Desde el bosque situado en la parte trasera de la imagen hasta las rocas que podemos ver en primer plano. Si todavía no has dado con él, te recomendamos que prestes atención a la zona de las rocas para poder dar con el animal. Si prestas atención a cada una de ellas, podrás verlo con facilidad. En caso de que todavía no hayas dado con él, te ofrecemos la respuesta a continuación. Como has podido ver, el animal siempre ha estado entre las rocas. Sin embargo, y como suele pasar en este tipo de retos, el hecho de prestar más atención a otras partes de la fotografía ha provocado que haya sido más complicado dar con él.