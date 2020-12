Google descarta que el motivo de su caída mundial sea un ciberataque

Este lunes, Google ha sufrido una caída a nivel mundial de varias de sus aplicaciones. Así lo han constatado diversas plataformas especializadas como DownDetector, donde se ha registrado un aumento de avisos que alertan sobre la caída de las distintas aplicaciones de Google a partir de las 12:47 horas del mediodía hora española.

En un primer momento, se ha especulado con la posibilidad de que fuese un ciberataque, algo que la compañía ya descartado. Google ha publicado un comunicado en el que reconoce la caída de sus servicios a nivel mundial que se ha producido este mediodía. La compañía estadounidense ha admitido que el fallo se ha producido en el servidor de autentificación a las 12:47, hora española, debido a un problema de cuota de almacenamiento interno. Los servicios, añade Google, se han logrado restablecer 45 minutos después.

Comunicado completo:

Hoy, a las 3:47 AM (Pacific Time), Google experimentó una interrupción del sistema de autenticación durante aproximadamente 45 minutos debido a un problema de cuota de almacenamiento interno. Los servicios que requieren que los usuarios inicien sesión experimentaron altas tasas de error durante este período. El problema del sistema de autenticación se resolvió a las 4:32 AM Pacific Time. Todos los servicios están funcionando de nuevo. Pedimos disculpas a todos los afectados. Llevaremos a cabo un seguimiento exhaustivo para asegurarnos que este problema no se repita en el futuro.

Background

No ha sido un ciberataque, sino un problema interno con la cuota de gestión del sistema de autentificación. Hemos desactivado el sistema de gestión mientras llevamos a cabo una investigación y nos aseguraremos de que el fallo no se vuelva a producir.

La interrupción del sistema de autenticación comenzó a las 12:47 CET (3:47 PT y terminó a las 13:32 CET (4:32 PT). Algunos servicios, como los mensajes en cola de Gmail, se enviaron después de que el sistema de autenticación recuperara su funcionamiento normal.