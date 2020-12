Los letrados del Congreso han vuelto a rechazar la Comisión de investigación al rey emérito solicitada la semana pasada por ERC, Junts per Catalunya, la CUP, BNG y Compromís sobre la trama vinculada a las presuntas irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí. Los servicios jurídicos de la Cámara vuelven a utilizar los mismos argumentos que en anteriores ocasiones: la figura del rey, también la del emérito, es inviolable y entre las funciones del parlamento no esta la del control de la Casa Real. Según el escrito de los letrados, al que ha tenido acceso la SER, "no procede su admisión a trámite teniendo en cuenta la posición institucional de la Jefatura del estado en el marco constitucional y, especialmente, lo dispuesto en los artículos 56.3 y 65 de la Constitución, así como la interpretación que a este respecto se ha hecho por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los procedentes existentes en la Cámara".

Unidas Podemos, obligado a cambiar su iniciativa por un defecto de forma

Unidas Podemos ha tenido que modificar este lunes su iniciativa por un defecto de forma. El partido de Iglesias, al margen del PSOE, registró también la semana pasada una solicitud para crear una Comisión de investigación sobre el presunto uso de tarjetas opacas por parte de don Juan Carlos, con posterioridad a su abdicación, pero lo hizo sin las firmas suficientes. En su escrito, los letrados del Congreso señalan que "solo la quinta parte de los miembros del Congreso pueden acordar la creación de una Comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público".

Los morados han subsanado ya ese error y han presentado otra solicitud para la creación de una Comisión de investigación con la firma de ERC, Bildu, la CUP y el Grupo Plural. La diferencia sustancial entre la petición de Unidas Podemos y la que presentaron por su cuenta los independentistas y minoritarios es que los morados eluden hablar de investigar a la Casa Real y hacen hincapié en el derecho del Congreso a investigar un asunto de "interés público", como es el uso de tarjetas opacas con fondos procedentes del extranjero; este es el argumento fundamental con el que Podemos pretende eludir el criterio habitual de los letrados.

Independientemente de lo que digan al final los servicios jurídicos sobre la petición subsanada de Podemos, la decisión de crear esa Comisión de investigación la tienen los grupos políticos con representación en la Mesa: PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos. Aunque los letrados sorprendieran y aceptaran la petición de los morados, no parece que ni PSOE, ni PP ni tampoco VOX estén dispuestos a abrir en este momento una Comisión de investigación en el Parlamento sobre el rey emérito impulsada por los de Iglesias.