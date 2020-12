Simón: "Es importante que entremos en el proceso de vacunación con las incidencias más bajas posibles"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, comparece en rueda de prensa este lunes para valorar la evolución del COVID-19 en España después del fin de semana (21.309 casos y 389 fallecidos) y justo siete días después del puente de la Constitución donde se incrementaron las restricciones de movilidad en comunidades como la de Madrid. "Todavía no hemos observado un posible efecto del puente de la Constitución en los datos", ha explicado Fernando Simón desde el ministerio de Sanidad, aunque ha añadido que sí se ve un "aparente estancamiento" en el descenso de casos de las últimas semanas.

En esta misma jornada, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que las primeras vacunas contra el coronavirus –previsiblemente la desarrollada por Pfizer y BioNTech– podrían llegar a España alrededor del "4 o 5 de enero", tras ser aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) el 29 de diciembre "como tarde". Sobre esto, Simón ha querido destacar que "es importante que entremos en el proceso de vacunación con las incidencias más bajas posibles para reducir el riesgo de que personas infectadas que todavía no han iniciado síntomas puedan llegar a vacunarse y pensar que esta no ha tenido la eficacia que pensaba". Actualmente, la incidencia acumulada (IA) a nivel nacional ha subido por segundo informe consecutivo y ya está en 193,65 casos por 100.000 habitantes.

El director del CCAES ha alertado de que la vacuna puede producir un problema de percepción y eficacia ya que "la inmunidad que produce se genera un tiempo después de haber sido vacunado de la segunda dosis, hasta una semana después no tienes la inmunidad esperada". "Durante todo ese tiempo estamos expuestos a una infección y cuanto más alta sea la incidencia más posibilidad hay de que una persona que haya o vaya a empezar el proceso de vacunación pueda estar expuesta a una infección. Por lo tanto, puede tener la enfermedad incluso con la vacuna recientemente puesta. Esto nos va a generar un problema de percepción de riesgo o de efectividad de la vacuna", ha explicado.

En esta línea, Simón ha asegurado que "no se le ha reducido la dosis –que va a llegar semanalmente– a nadie" y que "todo el mundo va a tener la parte proporcional que le corresponde".

"Entiendo que vienen las fiestas y por muy conscientes que seamos casi todos, habrá algunos que no lo serán, y eso puede, o no, tener un impacto en el resto", ha señalado Fernando Simón, que a su vez ha recomendado que todas las personas que tengan intención de movilizarse "reduzcan todos los riesgos al máximo". Ante esto, la cara visible de Sanidad en la pandemia de la COVID ha pedido cautela ya que "no estaremos en incidencias de 50 por cada 100.000 habitantes en 15 días". "Si de verdad nos tomamos las medidas en serio, podríamos estar a finales de año en una incidencia acumulada de 150 o por debajo, pero llegan las Navidades y uno se relaja cuando está con la familia o los amigos y no sabemos qué impacto va a tener esto".

Todas las frases de Fernando Simón

"Tenemos que entender en el momento en el que estamos, estamos a una semana de Navidad y todavía no hemos observado y no hemos podido observar un posible efecto del puente de la Constitución. Sí que estamos observando ese aparente estancamiento en el descenso que hemos vivido y probablemente sea debido a la reducción de algunas medidas previo al puente"

"Estamos en una posición delicada porque entrando ya en la Navidad y partiendo de un punto inicial más alto del que iniciamos la segunda ola, el riesgo de nuestros sistemas asistenciales siguen estando ahí"

"La inmunidad que produce la vacuna se genera un tiempo después de haber sido vacunado de la segunda dosis. Hasta una semana después no tienes la inmunidad esperada. Durante todo ese tiempo estamos expuestos a una infección y cuanto más alta sea la incidencia más posibilidad hay de que una persona que haya o vaya a empezar el proceso de vacunación pueda estar expuesta a una infección. Por lo tanto, puede tener la enfermedad incluso con la vacuna recientemente puesta. Esto nos va a generar un problema de percepción de riesgo o de efectividad de la vacuna. Es importante que entremos en el proceso de vacunación con las incidencias más bajas posibles para reducir el riesgo de que personas infectadas que todavía no han iniciado síntomas puedan llegar a vacunarse y pensar que esta no ha tenido la eficacia que pensaba"

"La relajación de algunas medias que favorecen una cierta vida social y económica no implica que se tengan que rebajar las medidas de protección tanto de nosotros como de nuestros allegados. No es una cuestión de prohibiciones o no, es una cuestión de razonamiento"

"Tenemos que garantizar que el incremento en las relaciones, no implica un incremento en el riesgo. Las dosis llegarán a España semana a semana, hasta ese momento no se pueden saber qué cantidad le corresponde a cada comunidad autónoma. No hay ninguna cifra específica cerrada por parte de las farmacéuticas. Todo el mundo va a tener la parte proporcional que le corresponde"

"Recomendaría que todas las personas que tengan intención con movilizarse tengan mucho cuidado con las actividades que realizan y reduzcan todos los riesgos al máximo. Es la única fórma de reducir riesgos reales y exportar el virus a sus familias"

"Entiendo que vienen las fiestas y por muy conscientes que seamos casi todos, habrá algunos que no lo serán, y eso puede, o no, tener un impacto en el resto"

"No estaremos en incidencias de 50 por cada 100.000 habitantes en 15 días. Si de verdad nos tomamos las medidas en serio, podríamos estar a finales de año en una incidencia acumulada de 150 o por debajo, pero llegan las Navidades y uno se relaja cuando está con la familia o los amigos y no sabemos qué impacto va a tener esto"

"El descenso podría estar estabilizándose y comienza una posible meseta. Esta situación no es algo que nos interese en este momento. Las camas de hospitalización llevan descensos muy lentos, sin bajar del 20%"

"Las dosis de la vacuna van a llegar semanalmente. No hay ninguna cifra específica, no está todavía cerrada por parte de las farmacéuticas. No se le ha reducido la dosis a nadie, todo el mundo va a tener la parte proporcional que le corresponde"