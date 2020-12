José Mourinho, en la previa del duelo entre el Liverpool y el Tottenham en un encuentro vital en la lucha por la Premier League, pues son los dos primeros de la clasificación, ha hablado de la lista de lesionados de su rival.

"Salah is not injured, Firmino is not injured, Mane is not injured..."



Jose Mourinho has played down Liverpool\'s injury issues - claiming every club goes through problems like this pic.twitter.com/nAkDMhMRJV — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 15, 2020

El portugués le restó importancia al número de lesiones del conjunto de Klopp recitando el nombre de los jugadores del Liverpool que no están lesionados, para así evidenciar que los más importantes están disponibles a excepción de Van Dijk.

"Creo que Alisson no está lesionado, Alexander-Arnold no está lesionado. Matip creo que jugará. Fabinho no está lesionado, Robertson no está lesionado, Wijnaldum no está lesionado, Henderson no está lesionado, Salah no está lesionado, Firmino no está lesionado, Mané no está lesionado. Van Dijk está lesionado y es un gran jugador", recitó el técnico del Tottenham Hotspur en rueda de prensa. "Si me das una lista de lesionados del Liverpool, compáramela con su mejor equipo".

Además, también habló de sus propios problemas con las lesiones. "Yo te puedo dar una lista de lesiones en el Tottenham. Tenemos dos chicos sub16 fuera, un par de sub21 y tres sub23. Tenemos también fuera a Lamela y Tanganga. Pero, ¿está Lloris lesionado? No. ¿Alderweireld? No. ¿Dier? No. ¿Reguilón? No. ¿Harry Kane? No. ¿Son? No. ¿Moura? No", explicó el luso.