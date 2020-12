La UE prepara el primer reparto de vacunas para el 30 de diciembre. Será un acto simbólico para reforzar la imagen de unidad a 27 y será el pistoletazo de salida. El 30 de diciembre Merkel y Von der Leyen tendrán la responsabilidad de anunciar el inicio de la distribución colectiva.

Es la propuesta del primer ministro portugués, Antonio Costa, convencido que lo más importante que nos deja la crisis es la capacidad de buscar respuestas comunes que como las vacunas demuestren que en la UE todos los ciudadanos verán sus derechos protegidos.

"Garantizar una compra colectiva, dirigida por la Comisión Europea y conseguir que las vacunas lleguen en el mismo momento y de forma simultánea a los 27 estados europeos es algo muy importante", asegura quien a partir del 1 de enero asumirá la presidencia de turno de la UE.

Por esto, Antonio Costa ha propuesto a Merkel y Vonder Leyen, singularizar en un acto conjunto la importancia política y social de este momento, "Si la la Agencia del Medicamento aprueba la vacuna como está previsto el día 29 de diciembre, el dia 30, las presidentas Merkel y Von der Leyen podrán desde un sitio concreto, dar la señal de salida para la distribución de las primeras dosis", ha explicado en entrevista con un grupo de corresponsales europeas.

Costa advierte sin embargo que el proceso de vacunación no será rápido, "Será un proceso largo porque no tendremos todas las dosis el primero de enero. Este es un proceso que se desarrollará durante todo el año", afirma considerando que lo importante es que los ciudadanos compartan el valor de gestionarlo de manera conjunta y a través de la UE.

El primer ministro de Portugal cree que Europa "no verá recuperar su mercado sin inmunidad a escala europea" y por esto reclama que el proceso "no sea una carrera para ver quien vacunará primero si no un esfuerzo conjunto para garantizar que todos llegaremos a la vez al final de este año y al mismo nivel de inmunidad".

Un tema que le preocupa más que los Estados mantengan todavía medidas diferentes ante la enfermedad. "Son distintas porque las situaciones también son distintas", afirma pidiendo valorar el esfuerzo colectivo para superar la pandemia sin fisuras internas en la Unión.

Esta unidad ha sido también clave para hacer frente a la salida del Reino Unido. Salida ante la que la Unión logró pactar el acuerdo para finalizar la relación política que mantenía a los representantes británicos dentro de la estructura institucional europea, pendiente ahora, del final y el futuro de las relaiones comerciales.

Las dificultades del brexit

No estamos ante un juego, la posibilidad de acuerdo es auténtica, así lo ha asegurado Antonio Costa, negando que se trate de una lectura optimista.

"No, soy sobre todo realista, si no hubiera voluntad y oportunidad de acuerdo, o el Reino Unido o la Unión Europea habrían cerrado la puerta a seguir negociando, afirma recordando que en estos cinco años ha visto superar otros retos difíciles.

"Llegamos a un acuerdo con Cameron cuando no parecía posible, obtuvimos varios acuerdos con Theresa May y finalmente, cerramos también uno con Boris Johnson", dice asegurando que no quiere "subestimar los problemas pendientes" pero "confiando", añade en la voluntad política de resolverlos.

Los 27 no se han marcado ningún otro tope en el calendario de estas negociaciones que podrían continuar hasta el mismo 31 de diciembre, aunque varias fuentes diplomáticas consultadas confían en obtener una imagen más clara de la situación durante este misma semana.

Fondos de recuperación y presupuestos multianuales

El acuerdo por el que Polonia y Hungría han retirado el veto a la aprobación de los presupuestos multianuales y del futuro fondo de Recuperación es para Antonio Costa otro ejemplo de eficacia y confianza en el futuro.

El nuevo fondo abre una "metodología distinta a la tradicional", explica negando que sea una alternativa a largo plazo al MEDE, el Mecanismo Europeo anticrisis, porque "este es un instrumento para crisis asimétricas que no puede aplicarse cuando la crisis afecta a todos por igual", aunque el primer ministro de Portugal considera que el tiempo dirá si "este nuevo sistema, muy parecido al Presupuesto para la zona euro" que se llevó por delante la pandemia, será en el inicio de una nueva generación de ayudas europeas.

Mantiene que su país tendrá a punto el pacto con Bruselas a primeros de enero y asegura que este nuevo sistema elimina las diferencias entre el norte y el sur porque obliga a cada estado miembro a pensar en sus propios problemas, sometiendo al examen del resto un programa de recuperación basado en claros objetivos de la Unión.