Podemos presiona para prohibir los cortes de suministros acusando a Transición Ecológica de negarse

El debate interno en el Ejecutivo sobre el decreto antidesahucios continua, los de Iglesias se oponen a la compensación a grandes tenedores de vivienda, pero paralelamente el lado morado presiona para aprobar también la prohibición de los cortes de suministros mientras dure el estado de alarma. Fuentes de Unidas Podemos reconocen esa presión ante lo que aseguran es una “negativa reiterada” del Ministerio de Transición Ecológica a aprobar esa medida y proponen ahora replicar el sistema acordado para la paralización de los desahucios. Los morados plantean obligar a las empresas energéticas “a que soliciten a los servicios sociales un informe antes de proceder al corte” con el objetivo, explican, de comprobar si la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad.

La solución propuesta replica la formulada para el decreto anti-desahucios, que no se llegan a prohibir como tal, pero sí se paralizan mientras no haya alternativa habitacional digna previa consulta a los servicios sociales, que serían los encargados de acreditar la situación de vulnerabilidad ante el juez. Unidas Podemos rebaja la pretensión inicial pero sigue considerando “imprescindible” que las grandes empresas energéticas “arrimen el hombro en plena pandemia” y se corresponsabilicen “de la garantía de los derechos humanos” al entender que obtienen beneficio “de comercializar un bien de primera necesidad” remarcan estas fuentes. Desde la vicepresidencia segunda de Derechos Sociales, la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente del partido, Ione Belarra, insiste en que “en pleno invierno no podemos hablar de una vivienda digna si no garantizamos también los suministros de agua, luz y gas”.