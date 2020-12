Cuidado con este mensaje navideño relacionado con Amazon: es una estafa para hacerse con tus datos

La firma de ciberseguridad ESET ha alertado, a través de sus redes sociales, sobre una nueva estafa mediante la que un grupo de cibercriminales pretende hacerse con nuestros datos. Un nuevo caso de phishing, como otros tantos sobre los que te hemos ido advirtiendo durante estos últimos meses, mediante el que los atacantes se hacen pasar una compañía de renombre o un organismo oficial con el objetivo de ganarse nuestra confianza y poder hacerse con nuestros datos de una forma mucho más sencilla.

En esta ocasión, los responsables del ataque se hacen pasar por Amazon a través de un SMS mediante el que te anuncian que has quedado tercero en su sorteo de Navidad. A pesar de que no hayas participado en ningún sorteo, ni tan siquiera realizado una compra en el gigante electrónico, es posible que te hayas encontrado con un mensaje de estas características. Por lo tanto, y si has recibido un mensaje de estas características, ten cuidado.

Así pretenden hacerse con tus datos

Tal y como explican desde ESET España, los responsables del ataque tan solo quieren que pulses sobre el enlace para hacerse con tus datos personales. En caso de que caigas en la trampa, y pulses sobre el mismo para reclamar tu premio, serás reenviado a una página que se hace pasar por la de Amazon. Una vez allí, te pedirán todo tipo de datos antes de que puedas hacerte con el premio. Desde el nombre y tus apellidos hasta tu correo electrónico.

🤔¿Has recibido una supuesta notificación por SMS de Amazon indicando haber ganado un premio en un sorteo de navidad?



🚨¡No lo abras!🚨 Se trata de un nuevo engaño usado para robarte datos personales. — ESET España (@ESET_ES) December 16, 2020

En caso de que hayas completado los distintos campos, y hayas decidido seguir adelante para obtener tu premio, tenemos malas noticias. Te has quedado sin premio y, los delincuentes, con tus datos personales. El objetivo de los estafadores es hacerse con tus datos personales para utilizarlos en terceros servicios y lucrarse a tu costa.

Consejos para identificar la estafa: presta atención al nombre y a las faltas de ortografía

En esta ocasión es muy sencillo identificar que se trata de una estafa. En primer lugar, en el SMS aparece escrito AMAZ040N en vez de AMAZON. Una serie de números que, nada más verlos, deberían hacerte sospechar. También otros detalles como las faltas de ortografía, algo que no debería ser habitual en un mensaje emitido por una institución como Amazon.

Recuerda que prácticamente nada es gratis en Internet. Por lo tanto, y si alguien te escribe diciendo que has ganado una recompensa de ensueño, desconfía. En caso de que recibas con un SMS de estas características, y quieras comprobar si te enfrentas a un mensaje real o no, Amazon recomienda que escribamos un mensaje a stop-spoofing@amazon.com denunciando el caso: "Para más información sobre cómo identificar emails fraudulentos, visita nuestra página de seguridad y privacidad aquí". Gracias a ello, evitarás que terceras personas se hagan con tus datos personales y podrás seguir comprando en Amazon como hasta ahora.