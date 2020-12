La respuesta de Carcedo que ha arrancado los aplausos del Congreso: "No, no quiero quitarme la mascarilla"

La exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha protagonizado uno de los momentos más destacados desde la tribuna del Congreso. Este jueves se debatía la ley de la eutanasia y la diputada socialista subía al estrado para defenderla en cuestión.

Cuando se disponía a iniciar su intervención, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le recordaba que podía prescindir de la mascarilla durante su turno de palabra. "No, no quiero quitarme la mascarilla, muchas gracias", así declinaba Carcedo la oferta y acto seguido, el hemiciclo aplaudía la ejemplaridad de la ex titular de Sanidad.

La mayoría de los diputados aprobaban el gesto de la diputada socialista y llenaban de aplausos la sala. A pesar de que durante las alocuciones, los parlamentarios pueden quitarse la mascarilla, no todos deciden hacerlo. Así lo ha demostrado Carcedo, que ha hecho notar que fue ministra de Sanidad y ha dado ejemplo de precaución al mantener las medidas de seguridad incluso cuando está permitido la flexibilidad de estas.

Después de la sugerencia de Batet al percibir la sensación de incomodidad de Carcedo al tener que hablar con la mascarilla puesta, tanto la presidenta del Congreso como el resto de miembros de la mesa de la Cámara sentados tras la tribuna han decidido permanecer con la prenda facial toda la sesión, al igual que los diputados en sus escaños.

Sin embargo, después de la intervención de la exministra, cogía su turno de palabra el actual titular de Sanidad, Salvador Illa. Después de aplaudir el gesto de Carcedo, iniciaba su intervención prescindiendo de mascarilla, algo que contrastaba con el episodio vivido minutos antes.