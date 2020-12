Zapatero reconoce cuál es su único arrepentimiento como presidente: "¿Cómo se pudo tolerar?"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido este jueves el papel del actual líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en el cese definitivo de la actividad terrorista por parte de la banda ETA al tiempo que ha criticado la "demonización" del gobierno de Nicolás Maduro y el "experimento" que supuso el reconocimiento de Juan Guaidó.

En una entrevista en Antena 3 en 'Espejo Público', el expresidente ha valorado la situación de la pandemia del coronavirus en nuestro país: "España ahora está mejor que otros países como Italia, Alemania o Reino Unido", ha explicado Zapatero, que ha recordado que los datos no hacen más que cambiar. "Ya dije que había que esperar al final para evaluar el desempeño de cada país. Los datos son cambiantes y quién nos iba a decir que Alemania ahora estaría así", ha explicado el socialista.

Zapatero también ha elogiado la actitud de Otegi en 2011, cuando "apostó por el fin de la violencia". "Yo no juzgo al Otegi de antes. Esta es mi vivencia, y si dijera lo contrario no me lo perdonaría por mentir. Es bueno que la gente conozca las cosas como son", ha sostenido.

Por otro lado, el expresidente se ha referido a la situación en Venezuela después de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre y a las críticas que llegaron después de su foto junto al presidente del país, Nicolás Maduro. "Las cosas son a veces como son, con Venezuela interesa un determinado objetivo que sea demonizar a un gobierno y considerar que eso es una estrategia de este llamado castrochavismo, que es un diablo que va por el mundo", ha lamentado, reconociendo que, "en ciertos momentos" de su vida le "dan igual determinadas cosas".

Su mayor remordimiento como presidente

En los minutos finales de la entrevista, la presentadora, Susanna Griso, preguntaba al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero si se arrepentía de alguna de las decisiones que había tomado durante su tiempo al frente del Ejecutivo español. "Si es así, ¿Qué cambiaría?

"Más que arrepentirme de alguna decisión, que por supuesto podría repasar, lo he dicho en muchas ocasiones. Me he quedado con la mala sensación de no haber podido avanzar hacia la abolición de la prostitución, que creo que será una de las cosas que pasará a la historia como otras, donde habrá generaciones, en el futuro, que se pregunten ¿Cómo se pudo tolerar? ¿Cómo se pudo consentir?", ha explicado Zapatero.