El español Mikel Arteta llegó al banquillo del Arsenal FC como un refuerzo de necesidad en plena crisis que terminó devolviendo al equipo a la senda de la victoria en cuestión de pocos meses. Una reacción de ensueño y dos títulos después, su efecto desde el área técnica parece haberse esfumado casi por completo cuando apenas ha cumplido un año en el cargo. En Inglaterra no son pocos quienes se llevan las manos a la cabeza con el estado actual de los 'gunners' y algunas leyendas del club incluso reclaman su destitución inminente.

Así de sincero se ha mostrado el exfutbolista William Gallas, que en el medio británico The Mirror no dudaba en admitir que "no es el entrenador adecuado". El francés asegura que el vasco "no tiene la experiencia para dirigir a un gran club" e incluso pone en cuestión el peso de su figura en el vestuario. "Los jugadores jóvenes respetarán a Arteta, pero los que tienen más experiencia tal vez no", lanzó el ex del Arsenal, dolido por la situación de los suyos.

Del éxito al fracaso en menos de un año

Apenas cuatro meses después de celebrar el título de la Community Shield, como continuación además a la conquista de la FA Cup, la situación de los del norte de Londres se antoja sumamente preocupante. Catorce puntos en trece jornadas de Premier League han ubicado al equipo en decimoquinta posición, con el descenso acechando a cinco de distancia. El Emirates no ve arrancar a los suyos y las últimas noticias aumentan la alerta a la entidad después de más de un mes sin conocer la victoria liguera.

"Pueden dejar Europa en segundo plano y empezar a concentrarse en conseguir algunos puntos, jugar mejor al fútbol y mejorar la posición en liga", reflejaba el exlateral Ashley Cole en esta misma semana en la que el entrenador español se encuentra inmerso en el ojo del huracán.

A los pésimos resultados deportivos se suma la inestabilidad en el ambiente de la plantilla. Un enfrentamiento sacado a la luz en los últimos días entre David Luiz y Dani Ceballos en un entreno es otra muestra de la crisis interna. "No puede ser peor", admitía últimamente otra leyenda 'gunner' como el exportero David Seaman, en talkSPORT.

"Henry apagó la tele al ver a Xhaka de capitán"

La familia del Arsenal ve los encuentros de los suyos en esta temporada con desesperación. El propio Seaman reconocía apreciar "una falta de confianza enorme", aunque otro mito como Thierry Henry ha optado por tomar otro camino más drástico.

Acción por la que Granit Xhaka vio la expulsión ante el Burnley / Getty Images

Patrice Evra, exfutbolista y actual comentarista en Sky Sports, contaba su particular anécdota con el delantero galo durante el Arsenal-Burnley del pasado domingo. "Henry apagó la tele al ver a Xhaka de capitán", confirmó, antes de conocer el fatal desenlace del partido. Dicho choque concluyó con Xhaka expulsado tras agarrar del cuello a un rival y con un doloroso 0-1 en el marcador para los londinenses. Con su decisión, el ariete se ahorró el disgusto: "No vimos el partido", aseguró Evra.

Precisamente este domingo, día 20, podría cumplirse el primer año de la llegada de Mikel Arteta al Arsenal como técnico. Su rival sabatino, el Everton, pondrá en serio peligro que en esta fecha pueda vivirse un cumpleaños feliz en el club. Gloria efímera para el español, que asume su semana más crítica entre múltiples interrogantes.