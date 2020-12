El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha subestimado al coronavirus durante toda la pandemia. Incluso cuando él mismo se infectó en verano, fue sorprendido saltándose la cuarentena y sin mascarilla, negando la evidencia de su enfermedad. Y no hay quien frene su negacionismo frente al COVID-19.

Bolsonaro ha cargado contra la vacuna durante un acto en Porto Seguro, aludiendo a los efectos secundarios de Pfizer. "Si te conviertes en mono o caimán, será tu problema", ha señalado al mencionar las cláusulas del contrato de la farmacéutica.

"El contrato de Pfizer es muy claro: no nos hacemos responsables de ninguno de los efectos secundarios", ha dicho. Además, ha asegurado que no se pondrá la vacuna porque ya se contagió del virus y por tanto, ha desarrollado anticuerpos. "Muchos ciudadanos me han criticado por dar mal ejemplo al no ponerme la vacuna, pero es que tengo anticuerpos al haber pasado la enfermedad y no la necesito", ha aseverado.

La gestión de la pandemia del presidente brasileño ha sido muy cuestionada. Desde que se declaró la alerta mundial, Bolsonaro se ha mostrado contrario al uso de la mascarilla y a favor de la apertura total de comercios. Además, en noviembre manifestó que Brasil debía enfrentarse al coronavirus "a pecho descubierto" para "no ser un país de maricas".