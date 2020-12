El delantero del Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram, ha protagonizado la jugada más lamentable del fin de semana. En el partido correspondiente a la jornada 13 frente al Hoffenheim, el futbolista francés le propinó un escupitajo a Stefan Posch ante la incredulidad del propio defensor. El árbitro tras revisar la jugada y ayudado con el VAR, expulsó al jugador.

La jugada pasó un poco desapercibida al principio, sin embargo, el videoarbitraje está para jugadas como esta y Thuram tuvo que abandonar el campo por esta jugada lamentable, aún más sabiendo en la situación en la que estamos en la que el coronavirus ha limitado toda actividad. Todas las medidas de seguridad, todo protocolo queda derribado por esta acción que ha indignado a las redes sociales.

Todo sucedió en el minuto 79, justo después del empate de Kramaric para el Hoffenheim. Con uno menos, por la expulsión del delantero, el Gladbach no pudo aguantar las acometidas visitantes y acabó cediendo. El técnico de los 'potros' se disculpó tras ver la jugada ante la prensa: "Quiero disculparme por lo ocurrido con Marcus Thuram. (...) Cruzó todas las fronteras y no es apropiado. (...) Es posible que se le haya quemado un fusible en esta jugada, es la única forma en que puedo explicarme lo que pasó. Me disculpo. Le ha hecho un flaco favor al equipo", sentencia Marco Rose, entrenador del Borussia Mönchengladbach.