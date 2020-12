El Gobierno no dará ayudas directas a bares ni restaurantes en su plan de rescate

El Plan de rescate a los bares y restaurantes que anunció el propio Pedro Sánchez no contiene ninguna ayuda directa. "Son las autonomías las que las concederán dicen", fuentes del Ministerio de Turismo. Así que 283 días después de haber obligado a la hostelería a cerrar, lo más destacado del plan es lo que no tiene: el Ejecutivo no dará ayudas directas.

El Plan de rescate sí contiene son dos elementos fundamentalmente:

Permite dejar de pagar el 50% del alquiler sólo a aquellos autónomos o locales que estén alquilando a grandes propietarios inmobiliarios (los que tienen más de 10 locales comerciales). Los que alquilen directamente a un propietario no podrán acogerse a esa medida. Además, si el fondo perdona una parte de ese alquiler, podrá desgravarse esa condonación ante Hacienda. Eso signfica unos 150 millones de euros en total, estiman fuentes del Ejecutivo.

La Hostelería que se quedó fuera del esquema de protección máxima de los ERTES sí recibirá ahora la máxima protección.

Así que el Plan de Rescate a los bares y restaurantes queda prácticamente en nada. Con 186.0000 bares y hasta 500.000 restaurantes y hoteles pidiendo ayudas. Sin embargo, el Ejecutivo dice que habrá más ayudas antes del martes.

Otros países y algunos Gobiernos autonómicos sí han apostado por darles ayudas directas a los dueños de bares y restaurantes. De hecho, España se convierte en la excepción europea. Todos los países que obligan a los locales a cerrar, les compensan a esos locales por lo que pierden. El Ejecutivo español, no. España sigue siendo el país con menos ayudas directas (apenas un 4,3% del PIB frente al 5% de Francia, el 8 de Alemania, el 8,4% de Reino Unido o el 9,1% de Estados Unidos).

En Alemania las ayudas directas llegan a 200.000 euros por local

En Francia los bares reciben 10.000 euros por local

En Reino Unido 3000 libras (unos 4.500 euros)

En Bruselas unos 3.000 euros

En España es el Gobierno central el que no dará ayudas, pero algunas autonomías sí lo hacen. Las más generosas son las de Navarra (hasta 25.000 euros por local) o las de Euskadi (hasta 4.000 euros por local). Por su parte, Catalunya y Murcia conceden unos 1.500 euros por local.

El Ejecutivo asegura que serán las autonomías las que concedan esas ayudas. Lo cierto es que 283 días después del primer cierre obligado a la hostelería, la hostelería siguen sin ver compensadas las pérdidas a las que obliga.