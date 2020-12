Encontronazo entre Javier Maroto y Mónica López: "Es la única pregunta que no me esperaba en TVE"

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, visitó este viernes el plató de La hora de la 1 de TVE para analizar la actualidad política de la mano de la presentadora, Mónica López. Entre los temas que estuvieron sobre la mesa, destacó la gestión de la crisis sanitaria de la pandemia de coronavirus. Después de las críticas al gobierno de Pedro Sánchez y los halagos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el popular tuvo un rifirrafe con la conductora del programa.

El tema de debate en cuestión: el empleo y los avances sociales. Tras la pregunta de López, Maroto sin dar crédito contestaba: "Es la única pregunta que no me esperaba en TVE". Esta era la reacción de el popular a una pregunta que mandaba un espectador del programa y le transmitía la presentadora.

"¿De qué se derechos sociales se enorgullece el PP?", se podía leer en el mensaje del espectador. "No sé quién hace esta pregunta, ¿se puede conocer quién hace la pregunta?", ha respondido en un primer momento extrañado y con aparente enfado.

Acto seguido, el senador iniciaba su discurso: "Si hablamos de avances sociales, es normal que todos votemos por igual, esto es una democracia", aseguraba Maroto, justificando el papel del partido hablando de que en 1931 el partido de izquierda radical votó en contra del sufragio femenino.

Maroto agregó que "el principal avance social del PP, el que más oportunidades ha dado a los hombres y las mujeres, es el empleo". "Y esto es una política social. No hay política social si no hay empleo", señalaba. "El PP está reconocido, hasta por Pablo Iglesias, que es el partido que acierta en economía y en materia de empleo. Es la seña de identidad del PP".

Después de la intervención del senador, López le reprochaba: "Eso no son políticas sociales, señor Maroto, pero bueno...". Ante la réplica de la presentadora, Maroto visiblemente molesto respondía: "¿Cree que el empleo no es una política social? Esta es la única pregunta que no me esperaba en TVE. Este sí es un cambio en TVE", sentenciaba. Y concluía: "El empleo es la mejor política social, porque sin el empleo no se puede sufragar ni una otra política social".